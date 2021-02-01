主題季第20季：紫禁之巔
皇室賀歲慶團圓，金牛迎春過好年！充滿濃濃春節氣氛的主題季來啦！
全新競技場
點綴著瑞雪的全新競技場，將和挑戰者們一起歡喜迎牛年。
卡牌等級提升
主題季第20季中，王子、公主的卡牌等級將獲得提升。
全新表情
精銳野蠻人首度推出表情！總共兩款表情，其中一款將可透過皇室通行券取得！
特別挑戰
主題季包含氣球嘉年華等多項喜氣洋洋的春節挑戰，等你來參加！
皇室通行券專屬內容
「主題季第20季：紫禁之巔」專屬內容！
護城神獸皇家塔造型
精銳野蠻人專屬表情
以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第20季中獲取！
除上述內容外，皇室通行券獎勵還包括：
40,000金幣
6個皇室通行券雷電寶箱
3個稀有皇室通行券雷電寶箱（必定包含稀有卡！）
4個史詩皇室通行券雷電寶箱（必定包含史詩卡！）
4枚換卡代幣
每個寶箱最多有7次雷電換卡機會（註1）
1個傳奇寶箱！（必定包含傳奇卡！）（註2）
註1：您可以使用換卡機會更換卡牌，讓您有更多機會獲得想要的卡牌。
註2：您需要在主題季開始前達到6階競技場或以上才有機會獲得傳奇寶箱。
皇室通行券尊享福利
獲取皇室通行券後，您將立即解鎖以下尊享福利：
重新參加或繼續參加特別挑戰活動不限次數
寶箱佇列解鎖尊享福利：選定下一個排入佇列解鎖的寶箱，它將自動開始解鎖！
所有皇室通行券寶箱和皇冠寶箱都將獲得雷電換卡機會
皇室通行券專屬金色玩家名稱
贈送禮物給部落成員
皇室金庫
全部解鎖35階等的皇室通行券獎勵後，您就可以往皇室金庫存入金幣啦！皇室金庫能讓您獲得更多金幣。
每收集10個皇冠，您的皇室金庫就會存入250金幣，直到皇室金幣裝滿為止！
主題季結束後，您就能領取皇室金庫中存放的所有金幣啦。
不使用皇室通行券進行遊戲
沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下獎勵：
34個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）
如果您在主題季開始時已達到6階競技場或以上，還可獲得1個傳奇寶箱
文字太多？那就跟著影片快速了解內容吧！