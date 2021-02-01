「主題季第20季：紫禁之巔」專屬內容！

護城神獸皇家塔造型

精銳野蠻人專屬表情

以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第20季中獲取！

除上述內容外，皇室通行券獎勵還包括：

40,000金幣

6個皇室通行券雷電寶箱

3個稀有皇室通行券雷電寶箱（必定包含稀有卡！）

4個史詩皇室通行券雷電寶箱（必定包含史詩卡！）

4枚換卡代幣

每個寶箱最多有7次雷電換卡機會（註1）

1個傳奇寶箱！（必定包含傳奇卡！）（註2）

註1：您可以使用換卡機會更換卡牌，讓您有更多機會獲得想要的卡牌。

註2：您需要在主題季開始前達到6階競技場或以上才有機會獲得傳奇寶箱。