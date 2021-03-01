「主題季第21季：皇室周年慶」專屬內容！

5周年派對塔（皇家塔造型）

電磁炮專屬表情



以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第21季中獲取！



除上述內容外，皇室通行券獎勵還包括：



40,000金幣



6個皇室通行券雷電寶箱



3個稀有皇室通行券雷電寶箱（必定包含稀有卡！）



4個史詩皇室通行券雷電寶箱（必定包含史詩卡！）



4枚換卡代幣



每個寶箱最多有7次雷電換卡機會（註1）



1個傳奇寶箱！（必定包含傳奇卡！）（註2）



註1：您可以使用換卡機會更換卡牌，讓您有更多機會獲得想要的卡牌。





註2：您需要在主題季開始前達到6階競技場或以上才有機會獲得傳奇寶箱。

