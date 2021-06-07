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2021年6月7日
Blog – Clash Royale

主題季第24季：叢林大亂鬥

這一季讓我們回歸大自然，並享受叢林間的對戰吧！

在對戰中摧毀皇家塔，贏取皇冠，解鎖豐厚獎勵！

獲取皇室通行券，解鎖主題季第24季專屬獎勵和尊享福利。

降低解鎖所有皇室通行券獎勵所需的皇冠數量！

皇室通行券專屬獎勵

  • 專屬叢林神廟皇家塔造型和吹箭哥布林表情

  • 1本全能之書（立即獲取任意稀有度卡牌升至下一級所需的卡牌數量）

  • 1枚魔法金幣（免費升級卡牌）

  • 2把魔法鑰匙（立即打開寶箱欄位中的任意寶箱）

  • 1張傳奇魔法外卡

  • 多張史詩魔法外卡

  • 多張稀有魔法外卡

  • 多張普通魔法外卡

  • 40,000金幣

  • 4枚換卡代幣

  • 皇室金庫金幣（上限達25,000金幣）

獲取皇室通行券還有機會解鎖更多獎勵和尊享福利，包括參加特別挑戰活動不限次數、專屬金色名稱以及寶箱佇列解鎖！

免費獎勵

沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下免費獎勵：

  • 1本

    稀有

    卡牌之書

  • 10張史詩魔法外卡

  • 20張稀有魔法外卡

  • 100張普通魔法外卡

  • 2把魔法鑰匙

  • 25個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）

  • 1張傳奇魔法外卡

以上獎勵適用於達到7階或更高競技場的玩家。擁有皇室通行券的玩家也可以收集免費獎勵！

有關4至6階競技場玩家的獎勵，請於遊戲中查看說明。

想知道更多？

點擊此處查看更多相關資訊和皇室通行券常見問題解答！

或者跟著影片快速了解夏季更新與本次主題季的內容吧！

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