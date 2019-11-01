RAD在第1日賽程首場比賽中打下了當時第2種子Samuel Bassotto，然而面對第3種子TRB SandBox卻被直落二帶走落入敗者組。而SK Morten先是大爆冷門敗給新秀たぁ，接著於敗者組與Bobtherock纏鬥3局，險些提前出局。

RAD這個月的月度決賽可謂不好走，第2、第3種子都遭遇過，現在還要面對第1種子，究竟他能否再度穩住心態拿下勝利？而曾被以下剋上的SK Morten，也不想重演悲劇，勢必會更加小心應對RAD，究竟能繼續走下去的會是誰？