2019年11月1日
Blog – Clash Royale
主題季第5季平衡性調整！
RAD在第1日賽程首場比賽中打下了當時第2種子Samuel Bassotto，然而面對第3種子TRB SandBox卻被直落二帶走落入敗者組。而SK Morten先是大爆冷門敗給新秀たぁ，接著於敗者組與Bobtherock纏鬥3局，險些提前出局。
RAD這個月的月度決賽可謂不好走，第2、第3種子都遭遇過，現在還要面對第1種子，究竟他能否再度穩住心態拿下勝利？而曾被以下剋上的SK Morten，也不想重演悲劇，勢必會更加小心應對RAD，究竟能繼續走下去的會是誰？
女巫
移除範圍傷害
攻擊速度：1.4秒 > 1.7秒
首次召喚骷髏兵時間：1秒 > 3.5秒
碰撞值：提升100%（不會再被骷髏兵推開）
聖水戈侖
第11場：たぁ vs TRB SandBox
攻城炸彈人
https://youtu.be/DlU_6Gt8RYU本月月度決賽兩大新秀首度碰頭，勢必十分精采。たぁ在首日以第8種子之姿擊敗了強勁的SK Morten與Schwarzen，每場都纏鬥3局，韌性驚人！而TRB SandBox對戰DarkAngel、RAD，則都以2比0乾淨俐落帶走比賽。
風格迥異的兩人在本日對決會以什麼樣的牌組應戰？會是たぁ搶下本月冠亞軍之戰席位？還是TRB SandBox會以快狠準的技術解決對手？
漁大師
鉤子射程：從7格降低至6格
鉤子蓄能時間：從1秒 提升至1.1秒
飛斧屠夫
彈道射程：從4.5格提升至5格
飛斧傷害半徑：降低20%
飛斧到達最遠位置後的懸停時間：從1.0秒提升至1.2秒
野蠻人滾桶
傷害：提升8%
飛龍寶寶
生命值：降低4.5%
以上調整將於11月4日上線！
請加入我們的官方FB粉絲頁 -部落衝突:皇室戰爭Clash Royale，並留言給我們吧！
讓我們競技場見！