主題季第7季全球聯賽！
全球聯賽調整！
全球聯賽已經上線一年多了，我們收到許多玩家的建議。
我們根據大家的建議對全球聯賽的機制進行了調整。在此之後，全球聯賽中水平最高、表現最突出的玩家將獲得更多的聯賽專屬榮耀，同時所有玩家都可以透過參加全球聯賽贏取更多獎勵！
Der Bernard Chong Cup ist zurück!
Nach monatelanger Wartezeit ist einer der besten Einzelwettbewerbe von Clash Royale zurück und diesmal mit 40.000 US-Dollar Preisgeld!
Die Arena wartet sehnsüchtig auf die Ankunft der besten Spieler der Welt. Glaubst du, du hast auch das Zeug dazu?
Der Bernard Chong Cup 3 wird in 4 Regionen unterteilt: APAC, EMEA, LATAM und N&C Amerika.
Jede Region besteht aus 24 Spielern: 18 Gäste und 6 Spieler, die sich den Platz in den Open-Qualifiern erspielen.
Die 24 Spieler aus jeder Region werden in 4 Gruppen mit jeweils 6 Spielern eingeteilt, die besten 3 jeder Gruppe erreichen das Regionalfinale und die Top 3 des Regionalfinales erhalten einen Platz im internationalen Finale.
祝您好運！玩得開心！
我們將在挑戰介面中主題季第7季全球聯賽實裝這些調整！
快到挑戰介面看看可以之後可以獲取哪些獎勵吧！