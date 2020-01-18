Der Bernard Chong Cup ist zurück!

Nach monatelanger Wartezeit ist einer der besten Einzelwettbewerbe von Clash Royale zurück und diesmal mit 40.000 US-Dollar Preisgeld!



Die Arena wartet sehnsüchtig auf die Ankunft der besten Spieler der Welt. Glaubst du, du hast auch das Zeug dazu?

Der Bernard Chong Cup 3 wird in 4 Regionen unterteilt: APAC, EMEA, LATAM und N&C Amerika.

Jede Region besteht aus 24 Spielern: 18 Gäste und 6 Spieler, die sich den Platz in den Open-Qualifiern erspielen.

Die 24 Spieler aus jeder Region werden in 4 Gruppen mit jeweils 6 Spielern eingeteilt, die besten 3 jeder Gruppe erreichen das Regionalfinale und die Top 3 des Regionalfinales erhalten einen Platz im internationalen Finale.