主題季第7季平衡性調整！
1月7日平衡性調整
主題季第7季平衡性調整主要針對暗夜女巫、漁大師、聖水戈侖等卡牌！
預計將於1月7日實裝（主題季第7季則是於1月6日展開）。
暗夜女巫
首次召喚蝙蝠的時間從1.3秒推遲至3.5秒
首次攻擊出手速度減慢17％
原因：
自從暗夜女巫在10月平衡性調整中加強陣亡時召喚的蝙蝠數量，她的使用率和勝率就逐步上升，並在12月達到最高點，使用率排名第三，勝率高達57%。
變化/調整方式：
玩家通常先用暗夜女巫來解野豬騎士之類的卡牌，然後在她的前邊放一個肉盾。和普通的女巫一樣，我們希望暗夜女巫也是一張剛登場時較弱，但存活時間越久，價值也越高的卡牌。
在本次平衡性調整中，我們將她首次召喚蝙蝠的時間延長至正常召喚間隔的一半（正常召喚時間7秒，一半為3.5秒），並且略微減緩她的首次出手速度，削弱她登場後在短時間內造成傷害的能力。
漁大師
本日19時から「グランドファイナル」 Day 1地域対抗戦が開催されます！
日本・中国・韓国・東南アジア、それぞれの地域から3名のスタープレイヤーが地域代表としてチームを結成し、各地域のチームとアジア最強の称号をかけ激突します🔥
早速対戦カードを見ていきましょう！
原因：
幾個月前，我們一次性削弱多張勝率和使用率非常高的卡牌，其中也包括漁大師，至此後，漁大師就失去當時的威風。鉤子射程被削弱後，漁大師的使用率便一直低迷。
試合はBo5（5 Set中、3 Set先取）形式となりKOH, 1v1, 1v1, 1v1, 1v1の順番で行われます。
Set 2～4には3名の選手が1セットずつ出場し、Set 5に出場する選手はキャプテンが決定します。
1v1の対戦ではBANカードはなく、Bo3（2セット先取）形式となります。
各地域獲得したスターポイントにより対戦カードが決定しました。
Team 1（中国）、Team 2（日本）、Team 3（東南アジア）、Team 4（韓国）
準決勝 Match 1はTeam 1（中国）対Team 4（韓国）
準決勝 Match 2はTeam 2（日本）対Team 3（東南アジア）
先に3 Set先取したチームが決勝戦へと進出します！
聖水戈侖
準決勝
Team China（中国） vs. Team Korea（韓国）
準決勝 Match 1は、スターポイント1位のHigher選手と2位のAuk選手を抱えるTeam ChinaがTeam Koreaと対決します。
ここまでの成績を比較するとTeam Chinaに分があるように見えますが、短期戦のトーナメントではなにが起こるか全く予想できません！
Higher選手とAuk選手がTeam Chinaの主軸となり、healheheart選手は秘密兵器として登場するでしょう。
キャプテンのHigher選手は2度1v1に登場することが予想されますが、Team Chinaは実際どんな作戦を練っているのでしょうか。
變化/調整方式：
生命值降低後，聖水戈侖更容易被消滅，從而削弱它對後方支援部隊提供保護的能力。加上這次對暗夜女巫的削弱，暗夜女巫加聖水戈侖這一套路將不會再像現在這樣壓得對手喘不過氣。
聖水戈侖的定位是很難用低費防住的肉盾，而非面對強大防禦依然能成功突破並對皇家塔造成傷害的輸出核心。
熔岩獵犬
射程從2提升至3.5
熔岩幼犬
傷害提升67%
攻擊速度降低70%
射程降低至遠距離近戰（從2降低至1.6）
プロ経験があるYUYA選手とKitassyan選手にとって、チームバトルに順応するのは難しくないでしょう。
今大会で一気に知名度を上げたSpring選手のプレイにも期待が集まります。1v1に2度登場するのはどの選手になるのか楽しみです！
變化/調整方式：
熔岩幼犬是目前遊戲中唯一不能一擊消滅骷髏兵和蝙蝠的兵種。提升熔岩幼犬的攻擊傷害後，牠們可以更輕鬆消滅遊戲中最脆弱的單位，同時每秒傷害幾乎保持不變。
為了平衡，我們增加熔岩獵犬的射程，同時縮短熔岩幼犬的射程，讓熔岩幼犬需要前進更遠的距離才能攻擊到皇家塔。這樣一來，使用熔岩獵犬的玩家需要更加注重熔岩獵犬的擺放位置，因為調整之後，熔岩幼犬不能馬上圍攻皇家塔了。
以上調整將於1月7日上線！
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讓我們競技場見！