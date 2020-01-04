變化/調整方式：

玩家通常先用暗夜女巫來解野豬騎士之類的卡牌，然後在她的前邊放一個肉盾。和普通的女巫一樣，我們希望暗夜女巫也是一張剛登場時較弱，但存活時間越久，價值也越高的卡牌。

在本次平衡性調整中，我們將她首次召喚蝙蝠的時間延長至正常召喚間隔的一半（正常召喚時間7秒，一半為3.5秒），並且略微減緩她的首次出手速度，削弱她登場後在短時間內造成傷害的能力。