原因：

電機車小隊是一張很難調整的卡牌，雖然它們的生命值和傷害都很低，但如果你放任它們不管，它們又能讓你的部隊動彈不得。



我們希望玩家在競技場使用的每張卡牌都能發揮一定的作用，而不是被其他卡牌剋制得毫無還手之力。在這之前電擊車小隊十分強勢，使整個遊戲環境都太過傾向於防守，進攻方很難取得突破。

