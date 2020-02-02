主題季第8季平衡性調整(時間更正)
新的主題季也將進行新的平衡性調整！本次平衡性調整主要針對電擊車小隊這張急需調整的卡牌。
以下平衡性調整尚未實裝到遊戲中，將在主題季第8季實裝。
電擊車小隊
傷害：
提升20%
攻擊速度：
從1.6秒降低至2.0秒
（降低25%）
首次攻擊出手速度加快：
從1.4秒提升至1秒
每個單位部署間隔時間
：0.15秒
原因：
電機車小隊是一張很難調整的卡牌，雖然它們的生命值和傷害都很低，但如果你放任它們不管，它們又能讓你的部隊動彈不得。
我們希望玩家在競技場使用的每張卡牌都能發揮一定的作用，而不是被其他卡牌剋制得毫無還手之力。在這之前電擊車小隊十分強勢，使整個遊戲環境都太過傾向於防守，進攻方很難取得突破。
變化/調整方式：
電擊車小隊最大的問題就是它們能一直暈住敵人，因此最直接的調整方式就是削弱它們暈住敵人的能力。我們降低它們的攻擊速度，同時提高傷害，確保它們在維持現有每秒傷害的情況下，無法再一直暈住敵人。為了平衡，我們加快電擊車小隊首次攻擊的出手速度。調整後，它們可以更快暈住快速移動的部隊（如衝鋒的王子），讓對方更難靠近。
野蠻人小屋
持續時間：
從60秒降低至50秒
出兵速度：
從13.5秒降低至12.5秒
被摧毀時產生2個野蠻人
原因：
我們之前重製野蠻人這張卡牌，削弱單個野蠻人的屬性。但那卻降低野蠻人小屋的效果，我們希望野蠻人小屋的高水費能符合它應有的價值，同時又避免它在防守時過於強大。
After a great inaugural Spring Season, the ESL Mobile Open is back to provide players of all skill-levels the opportunity to compete in North America, Europe, The Middle East, and North Africa!
You may also be featured in ESL broadcasts & content – made by some of your favorite Clash Royale content creators!
皇家野豬
Follow the competition on Twitter at @ESLClashRoyale and @ESLMobile!
原因：
皇家野豬很難在目前的meta中找到一席之地。在天梯環境下，法師和瓦基麗武神讓牠們很難有用武之地，而在挑戰中，牠們又很容易被超級騎士和炸彈塔剋制。整體來說，使用皇家野豬的風險很高，但報酬並不高。
Craft your best decks and sign up TODAY!
Visit http://www.esl.gg/mobile for more information and registration
Best of luck and have fun!
女巫
首次攻擊出手速度加快：
從1.0秒提升至0.7秒
原因：
幾個月前，我們削弱幾張非常強的卡牌，其中就包括女巫。我們當時削弱女巫的首次攻擊出手速度和召喚骷髏兵的速度。結果，兩個削弱加起來，有點削過頭了。由於首次攻擊出手速度太慢，女巫經常遭到骷髏軍團或其他小單位的圍攻。
變化/調整方式：
我們提升女巫的首次攻擊出手速度，讓她能提供更有效的遠程火力支持。
以上調整將在主題季第8季實裝！