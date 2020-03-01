主題季第9季平衡性調整
虽然对手的阵容看上去十分强大，但正是厉害的对手才能激发出我们中国代表队最大的潜力，祝愿Higher、Cooper、D.King、Angel和HZQ（教练）能不惧强敌、敢打敢拼，9月10日—12日ECEA连战三天，让我们一起为中国代表队加油助威！
掘地礦工
對皇家塔傷害：從40%降低至35%
調整原因：
掘地礦工可能算《皇室戰爭》中最萬能的軍隊卡牌，既可以作為進攻核心或輔助其它進攻單位，也可以作為防禦卡牌使用。
我們覺得掘地礦工最大的問題是，玩家的技術越好，這張卡牌就越必不可少。掘地礦工是挑戰模式的頂尖對戰和終極冠軍聯盟賽中使用率最高的卡牌，不僅使用率高達42%，且勝率也居高不下。使用率排名第二的卡牌是電擊法術，但相比掘地礦工，只有32%。和法術一樣，掘地礦工對皇家塔的傷害比對部隊的傷害低很多。
不久之前，我們將法術對皇家塔的傷害從40%降低至35%，這次將掘地礦工對皇家塔的傷害也進行同樣幅度的調整，以削弱其作為進攻核心的強度。由於掘地礦工超高的使用率和多功能，我們相信調整後他也能繼續活躍於對戰中，同時這次調整應該能降低高水平玩家對掘地礦工的依賴性。
地震法術
可對隱藏狀態的特斯拉電磁塔造成傷害
戈侖石人
小戈侖石人的傷害降低22.5%
小戈侖石人的死亡附加傷害提高55%
調整原因：
小戈侖石人有兩個很煩人的地方，首先如果你放任不管，它們會對皇家塔造成不少的傷害，其次是，它們的死亡附加傷害不足以消滅骷髏兵。
因此，我們將小戈侖石人的傷害重心轉移到死亡附加傷害上，降低它們每次攻擊造成的傷害，同時提高它們在被消滅時清理人海部隊的能力。
加農炮
加農炮戰車
傷害提高5%
調整原因：
目前炸彈塔是遊戲中最熱門的建築卡牌，而且使用率遙遙領先。
我們考慮過對它進行削弱，但希望按照一貫的流程先強化其他的替代卡牌。
加農炮的勝率一直在42至45%之間徘徊，雖然加農炮戰車的勝率稍微高一點，但使用率卻依然只有1%。
以上調整將於3月3日上線！
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讓我們競技場見！