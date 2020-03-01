調整原因：

掘地礦工可能算《皇室戰爭》中最萬能的軍隊卡牌，既可以作為進攻核心或輔助其它進攻單位，也可以作為防禦卡牌使用。

我們覺得掘地礦工最大的問題是，玩家的技術越好，這張卡牌就越必不可少。掘地礦工是挑戰模式的頂尖對戰和終極冠軍聯盟賽中使用率最高的卡牌，不僅使用率高達42%，且勝率也居高不下。使用率排名第二的卡牌是電擊法術，但相比掘地礦工，只有32%。和法術一樣，掘地礦工對皇家塔的傷害比對部隊的傷害低很多。

不久之前，我們將法術對皇家塔的傷害從40%降低至35%，這次將掘地礦工對皇家塔的傷害也進行同樣幅度的調整，以削弱其作為進攻核心的強度。由於掘地礦工超高的使用率和多功能，我們相信調整後他也能繼續活躍於對戰中，同時這次調整應該能降低高水平玩家對掘地礦工的依賴性。