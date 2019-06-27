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2019年6月27日
Blog – Clash Royale

亞洲賽區特別活動預告！石質皮卡超人雕像、哥布林公仔等多項周邊公仔在等你！

2019 CRL亞洲賽區S1將迎來總決賽！

6月29日台北/香港時間18:00顛峰開打！

中文賽事頻道現場直播！同時特別舉辦觀看直播活動！

在直播期間，依照指定格式在聊天頻道，就有獲得多項周邊好禮！

一起來看看活動內容吧！

亞洲賽區：看直播缺你不可

  • 活動說明

觀看亞洲賽區總決賽直播於聊天室依照留言格式報到，當同時最高觀看達指定人數，即可參與多項周邊獎勵抽獎！

  • 活動時間

2019年6月29日直播期間

  • 活動方法

依照指定留言格式報到並觀看直播！

留言格式：「城市」挑戰者報到！

※需填寫自己所在城市

  • 活動獎勵


    直播最高觀看人數達800，抽國王表情限定布章 共10位


    直播最高觀看人數達1,500，再加抽CRL Asia 帽子＋6布徽章x1 共10位


    直播最高觀看人數達2,000，再加抽哥布林公仔x1 共2位、CRL Asia 提袋＋6布徽章x1 共5位、CRL Asia 衣服＋6布徽章x1 共5位


    直播最高觀看人數達2,500，再加抽法師公仔x1 共1位、哥布林公仔x1 共3位、CRL Asia 衣服＋6布徽章x1 共10位


    直播最高觀看人數達3,000，再加抽

    石質皮卡超人雕像

    x1 共1位、

    飛龍寶寶玩偶

    x1 共2位、哥布林公仔x1 共3位、CRL Asia 帽子＋6布徽章x1 共5位、CRL Asia 提袋＋6布徽章x1 共5位

  • 注意事項

    1、得獎名單於活動結束後7天內公布於中文官方粉絲團。


    2、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【

    看直播缺你不可

    活動】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。


    3、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。


    4、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。


    5、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。

請記得提前訂閱中文賽事頻道！並設定小鈴鐺才不會錯過精采直播唷！

我們亞洲賽區總決賽直播見！