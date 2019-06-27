亞洲賽區特別活動預告！石質皮卡超人雕像、哥布林公仔等多項周邊公仔在等你！
2019 CRL亞洲賽區S1將迎來總決賽！
6月29日台北/香港時間18:00顛峰開打！
中文賽事頻道現場直播！同時特別舉辦觀看直播活動！
在直播期間，依照指定格式在聊天頻道，就有獲得多項周邊好禮！
一起來看看活動內容吧！
【亞洲賽區：看直播缺你不可】
活動說明
觀看亞洲賽區總決賽直播於聊天室依照留言格式報到，當同時最高觀看達指定人數，即可參與多項周邊獎勵抽獎！
活動時間
2019年6月29日直播期間
活動方法
依照指定留言格式報到並觀看直播！
留言格式：「城市」挑戰者報到！
※需填寫自己所在城市
活動獎勵
直播最高觀看人數達800，抽國王表情限定布章 共10位
直播最高觀看人數達1,500，再加抽CRL Asia 帽子＋6布徽章x1 共10位
直播最高觀看人數達2,000，再加抽哥布林公仔x1 共2位、CRL Asia 提袋＋6布徽章x1 共5位、CRL Asia 衣服＋6布徽章x1 共5位
直播最高觀看人數達2,500，再加抽法師公仔x1 共1位、哥布林公仔x1 共3位、CRL Asia 衣服＋6布徽章x1 共10位
直播最高觀看人數達3,000，再加抽
石質皮卡超人雕像
x1 共1位、
飛龍寶寶玩偶
x1 共2位、哥布林公仔x1 共3位、CRL Asia 帽子＋6布徽章x1 共5位、CRL Asia 提袋＋6布徽章x1 共5位
注意事項
1、得獎名單於活動結束後7天內公布於中文官方粉絲團。
2、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【
看直播缺你不可
活動】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。
3、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
4、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
5、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。
請記得提前訂閱中文賽事頻道！並設定小鈴鐺才不會錯過精采直播唷！
我們亞洲賽區總決賽直播見！