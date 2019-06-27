注意事項



1、得獎名單於活動結束後7天內公布於中文官方粉絲團。





2、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【

看直播缺你不可

活動】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。





3、每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。





4、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。





5、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。