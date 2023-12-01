2023年12月1日
Blog – Clash Royale
傳奇之路新調整
挑戰者們，大家好！
天梯模式新的等級上限
傳奇之路將在12月4日開放使用精英等級卡牌！
我們在6月推出精英等級時曾說過，傳奇之路的卡牌等級將被限制在14級，以後再另行調整。現在是時候囉！
更多精英魔法外卡獎勵
除了新的等級上限外，我們還提升玩家在征戰每季傳奇之路時，可獲得的精英魔法外卡數量。
新的等級上限和傳奇之路獎勵如下：
|調整後
|調整後
|調整後
|聯盟賽
|等級上限
|精英魔法外卡
|1
|11
|0
|2
|12
|2500
|3
|12
|2500
|4
|13
|7500
|5
|13
|15000
|6
|14
|25000
|7
|14
|25000
|8
|15
|35000
|9
|15
|35000
|10
|15
|50000
獲得精英魔法外卡的數量取決於大家每賽季的最終聯盟賽段位，最多為每季50000張。
表格第一欄為聯盟賽段位，特定段位可獲得的精英魔法外卡數量，為表格中該段位同一列對應的數量。
|調整前
|調整前
|聯盟賽
|等級上限
|精英魔法外卡
|1
|11
|0
|2
|11
|0
|3
|11
|0
|4
|12
|0
|5
|12
|2500
|6
|13
|7500
|7
|13
|7500
|8
|14
|15000
|9
|14
|15000
|10
|14
|25000
本次調整後，傳奇之路將成為推進精英等級所需資源的最佳來源——當然，這也要看大家的技術！
此外，我們還調整了其他聯盟賽段位的卡牌等級上限。調整後，大家向可使用精英等級卡牌的聯盟賽段位邁進時，整體進度會更加平順，不會出現卡牌等級驟升的情況。
以上調整將在12月4日下個主題季開始時，在傳奇之路中實裝。