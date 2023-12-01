本次調整後，傳奇之路將成為推進精英等級所需資源的最佳來源——當然，這也要看大家的技術！

此外，我們還調整了其他聯盟賽段位的卡牌等級上限。調整後，大家向可使用精英等級卡牌的聯盟賽段位邁進時，整體進度會更加平順，不會出現卡牌等級驟升的情況。