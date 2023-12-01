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2023年12月1日
Blog – Clash Royale

傳奇之路新調整

挑戰者們，大家好！

天梯模式新的等級上限

傳奇之路將在12月4日開放使用精英等級卡牌！

我們在6月推出精英等級時曾說過，傳奇之路的卡牌等級將被限制在14級，以後再另行調整。現在是時候囉！

更多精英魔法外卡獎勵

除了新的等級上限外，我們還提升玩家在征戰每季傳奇之路時，可獲得的精英魔法外卡數量。

新的等級上限和傳奇之路獎勵如下：

調整後調整後調整後
聯盟賽等級上限精英魔法外卡
1110
2122500
3122500
4137500
51315000
61425000
71425000
81535000
91535000
101550000

獲得精英魔法外卡的數量取決於大家每賽季的最終聯盟賽段位，最多為每季50000張。

表格第一欄為聯盟賽段位，特定段位可獲得的精英魔法外卡數量，為表格中該段位同一列對應的數量。

調整前調整前
聯盟賽等級上限精英魔法外卡
1110
2110
3110
4120
5122500
6137500
7137500
81415000
91415000
101425000

本次調整後，傳奇之路將成為推進精英等級所需資源的最佳來源——當然，這也要看大家的技術！

此外，我們還調整了其他聯盟賽段位的卡牌等級上限。調整後，大家向可使用精英等級卡牌的聯盟賽段位邁進時，整體進度會更加平順，不會出現卡牌等級驟升的情況。

以上調整將在12月4日下個主題季開始時，在傳奇之路中實裝。