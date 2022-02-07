2022年2月7日
Blog – Clash Royale
全新主題季：熔岩侵襲
本次主題季換熔岩獵犬當家啦！迎來熔岩侵襲！
讓我們一起在對戰中摧毀皇家塔，贏取皇冠，解鎖獎勵！
獲取皇室通行券，解鎖主題季專屬獎勵和尊享福利。
皇室通行券獎勵
專屬炙熱熔岩皇家塔造型和暈暈獵犬表情
1本全能之書（立即獲取任意稀有度卡牌升至下一級所需的卡牌數量）
1枚魔法金幣（免費升級卡牌）
2把魔法鑰匙（立即打開寶箱欄位中的任意寶箱）
1張傳奇魔法外卡
多張史詩魔法外卡
多張稀有魔法外卡
多張普通魔法外卡
40,000金幣
4枚換卡代幣
皇室金庫金幣（上限達25,000金幣）
獲取皇室通行券還有機會解鎖更多獎勵和尊享福利，包括參加特別挑戰活動不限次數、專屬金色名稱以及寶箱佇列解鎖！
免費獎勵
沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下免費獎勵：
1本
稀有
卡牌之書
1個
皇家外卡寶箱
10張史詩魔法外卡
20張稀有魔法外卡
50張普通魔法外卡
2把魔法鑰匙
33個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）
1張傳奇魔法外卡
以上獎勵適用於達到7階或更高競技場的玩家。擁有皇室通行券的玩家也可以收集免費獎勵！
有關4至6階競技場玩家的獎勵，請於遊戲中查看說明。
想知道更多？
或者透過影片快速了解本次主題季的內容！