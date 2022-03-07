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2022年3月7日
Blog – Clash Royale

全新主題季：皇室周年慶

最歡樂的主題季又來啦！

皇室戰爭六周年！各項活動陸續開跑！

記得把握時間參加活動！

同時別忘了獲取皇室通行券，解鎖主題季專屬獎勵和尊享福利。

皇室通行券獎勵

  • 專屬繽紛皮納塔皇家塔造型和愛心治療表情

  • 1本全能之書（立即獲取任意稀有度卡牌升至下一級所需的卡牌數量）

  • 1枚魔法金幣（免費升級卡牌）

  • 2把魔法鑰匙（立即打開寶箱欄位中的任意寶箱）

  • 1張傳奇魔法外卡

  • 多張史詩魔法外卡

  • 多張稀有魔法外卡

  • 多張普通魔法外卡

  • 40,000金幣

  • 4枚換卡代幣

  • 皇室金庫金幣（上限達25,000金幣）

獲取皇室通行券還有機會解鎖更多獎勵和尊享福利，包括參加特別挑戰活動不限次數、專屬金色名稱以及寶箱佇列解鎖！

免費獎勵

沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下免費獎勵：

  • 1本

    普通

    卡牌之書

  • 1個

    皇家外卡寶箱

  • 10張史詩魔法外卡

  • 20張稀有魔法外卡

  • 50張普通魔法外卡

  • 2把魔法鑰匙

  • 33個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）

  • 1張傳奇魔法外卡

以上獎勵適用於達到7階或更高競技場的玩家。擁有皇室通行券的玩家也可以收集免費獎勵！

有關4至6階競技場玩家的獎勵，請於遊戲中查看說明。

想知道更多？

請點擊此處查看最常見的皇室通行券問題！

或者透過影片快速了解本次主題季的內容！

Video

想了解更多？

點擊此處查看更多相關資訊和皇室通行券常見問題解答！