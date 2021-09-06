平衡性調整現已實裝！
隨著即將到來的主題季！我們將進行平衡性調整，已於9月6日透過維護實裝到遊戲中。現在先一起來看看哪些卡牌將進行調整吧！
卡牌列表
特斯拉電磁塔
炸彈塔
骷髏守衛
暗夜女巫
女巫姥姥
毒藥法術
閃電巨人
炸彈兵
獵人
烈焰精靈
骷髏墓碑
皇家巨人
哥布林
巨型雪球
哥布林鑽地機
皇家野豬
請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。
特斯拉電磁塔
持續時間：由35秒減少至30秒
炸彈塔
持續時間：由25秒增加至30秒
我們注意到，特斯拉電磁塔長期高居建築類卡牌使用率第1名，而炸彈塔則在上次的平衡性調整後使用率驟降。而調整後，可以使遊戲中不同建築之間變得更加平衡，並讓所有定點攻擊的炮塔型建築其持續時間保持一致，均為30秒。
骷髏守衛
傷害：提升12%
骷髏守衛是玩家們最少使用的卡牌之一，因此我們需要給他們一些關懷。
我們希望骷髏守衛的護盾與遊戲中的其他護盾具有相同的生命值，同時讓骷髏守衛本身的生命值也與其他骷髏相同。在這個前提下，我們決定加強骷髏守衛的傷害。現在他們的傷害與吹箭哥布林相同了！
暗夜女巫（重製）
暗夜女巫被摧毀時不再召喚蝙蝠
首次召喚蝙蝠所需時間：由4秒減少至1秒
召喚蝙蝠的時間間隔：由7秒減少至5秒
暗夜女巫搭配戈侖石人和複製法術是非常強勢的組合，但除了特定牌組之外，暗夜女巫很少被使用。因此，我們希望透過這次重製，去除她較難應對的部份，但同時讓她有機會在不同牌組中被運用。
女巫姥姥
生命值：減少4%
女巫姥姥可以站在遠處，並持續運用咒術施加壓力，迫使對手必須第一時間砸出火球反制。
女巫姥姥的生命值降低後，使用萬箭齊發和復仇滾木就能解決她，這樣在反制女巫姥姥時會有更多的法術可選擇。
毒藥法術
範圍內敵軍的移動速度：減緩15%
最近，火球成為使用率最高的高傷害法術，它能瞬間造成傷害並擊退敵方單位。
相較起來，同為4費的毒藥法術則需要小幅加強。這次調整應該能提升它的競爭力，讓它在許多牌組中佔據一席之地。
閃電巨人
生命值：減少4%
現階段閃電巨人在競技場上實在太強了。
所以我們減少他的生命值，讓防守方更有餘力阻止他的推進。但我們也不想過度削弱，因此閃電巨人仍是一張不錯的核心卡牌。
炸彈兵
攻擊距離：減少0.5格
哥布林鑽地機牌組的盛行使得炸彈兵在當前Meta獨領風騷。但我們認為，作為一張2費卡牌，他的用途和性價比都太高。
獵人
首次攻擊出手速度：加快0.2秒
上次對獵人的削弱（首次攻擊出手速度減慢0.4秒）似乎有點過頭了。因此，本次我們對其略微提升。
烈焰精靈
傷害範圍：由2500減少至2300
上次平衡性調整之後，對於使用哥布林飛桶的玩家來說，哥布林飛桶和烈焰精靈之間的對抗變得毫無懸念。
我們將烈焰精靈的濺射傷害範圍縮小，所以如果將飛桶丟在塔的正上方，烈焰精靈將無法一次解決3隻哥布林。
骷髏墓碑
摧毀時產生的骷髏兵數量增加1個
骷髏墓碑的使用率在眾多建築中幾乎墊底，需要更有感的加強，因此我們推它一把，墓碑被摧毀時產生的骷髏兵數量調整回4個，應該會有不錯的效果。
皇家巨人
首次攻擊出手速度：減慢0.2秒
現階段即使抓準時機下牌應對，皇家巨人通常也能對皇家塔造成至少1次傷害。調整後應該能給防守方更充裕的時間來應對。
哥布林
新增登場間距：登場時，每個哥布林之間會有一定的間隔距離。
這張卡牌的平衡性調整比較難處理。如果對哥布林進行調整，其他哥布林類卡牌也會受到影響（比如哥布林大隊、哥布林飛桶、哥布林鑽地機等）。
所以我們決定不調整哥布林的基本數值，而是把哥布林之間的間隔拉開（類似骷髏兵和野蠻人），這樣他們在被部署後也能包圍敵人。
巨型雪球
擊退範圍：由1500提升至1800
大部分玩家在組牌時，並不會納入巨型雪球。調整後，抓準時機的巨型雪球將能徹底化解單獨丟出的哥布林飛桶攻勢。
哥布林鑽地機
被摧毀時產生的哥布林減少1個
在上一次平衡性調整中，我們針對哥布林鑽地機進行削弱。但是，這張卡牌仍然過於強大，防守方依舊非常吃力。
擠在鑽地機裡的哥布林減少1個，將更容易對付。但如果不進行應對，這張卡牌依然可以造成不小的威脅。
皇家野豬
傷害：提升6%
在當前範圍傷害占據主流Meta的情況下，皇家野豬沒有發揮空間。
我們削弱哥布林鑽地機，並略微提升皇家野豬的傷害，希望能讓小豬們在戰場上有更好的表現！
這些調整已於9月6日透過系統維護實裝到遊戲中。
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊