隨著即將到來的主題季！我們將進行平衡性調整，已於9月6日透過維護實裝到遊戲中。現在先一起來看看哪些卡牌將進行調整吧！

卡牌列表

特斯拉電磁塔

炸彈塔

骷髏守衛

暗夜女巫

女巫姥姥

毒藥法術

閃電巨人

炸彈兵

獵人

烈焰精靈

骷髏墓碑

皇家巨人

哥布林

巨型雪球

哥布林鑽地機

皇家野豬

請繼續閱讀，我們將和大家說明這些卡牌進行調整的原因。