Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2025年5月2日
Blog – Clash Royale

全新主題季：不死行軍

骷髏們不知疲倦……他們正朝著競技場步步逼近！

閱讀本文，了解即將到來的主題季有什麼精彩內容：

  • 進化女巫登場

  • 不死行軍之路

  • 里程碑活動

  • 遊戲模式和挑戰

全新進化卡牌：女巫

女巫自逝者灰燼之中重生！

進化女巫每次遇到損失，都會從中汲取力量。每當你召喚出的骷髏兵被消滅時，進化女巫就會恢復部分生命值。

不死行軍之路

不死行軍是一項限時獎盃活動，你需要用陰森詭譎的不死大軍主題卡牌，構建自己的牌組。

不死行軍活動的時間為5月6日至13日。競技場等級達到11階，即可參加此活動。

里程碑活動

本次主題季將推出3項里程碑活動，還有一項特別的社群活動：骷髏大亂鬥！各項活動都有豐富獎勵等你贏取，其中包括6炸彈兵進化碎片、稀有卡牌之書，還有3塊吹箭哥布林進化碎片

里程碑活動日程安排

  • 5月5日 - 13日 - 骷髏大亂鬥

  • 5月14日 - 19日

  • 5月20日 - 25日

  • 5月26日 - 6月1日

以上日期可能會有所調整，請關注最新消息！

「骷髏大亂鬥」社群活動將於5月5日至13日進行。活動期間，全球玩家消滅的每個骷髏兵，都會計入全球目標的完成進度！大家一起努力，盡量消滅最多的骷髏兵、達成里程碑，人人都能獲得額外獎勵！

競技場等級達到7階，即可參加社群活動和里程碑活動。

活動開始後，大家可以在主介面直接查看活動獎勵的獲取進度。

遊戲模式和挑戰

進化女巫選卡：5月5日至12日

經典選卡模式搭配進化卡牌！使用進化卡牌組建牌組，釋放超強戰力！

  • ⚔️挑戰：5月9日至12日

  • 🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情

驚恐墓園：5月12日至19日

不死大軍掌控競技場！

  • ⚔️挑戰：5月16日至19日

  • 🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情

魔咒大混亂：5月19日至26日

女巫進入終極形態，變得更強——有人能阻止她嗎？

  • ⚔️挑戰：5月23日至26日

  • 🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情

闇黑重油：5月26日至6月2日

闇黑重油淹沒競技場！戰敗3場，挑戰結束！

  • ⚔️挑戰：5月30日至6月2日

  • 🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊