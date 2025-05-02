全新主題季：不死行軍
骷髏們不知疲倦……他們正朝著競技場步步逼近！
閱讀本文，了解即將到來的主題季有什麼精彩內容：
進化女巫登場
不死行軍之路
里程碑活動
遊戲模式和挑戰
全新進化卡牌：女巫
女巫自逝者灰燼之中重生！
進化女巫每次遇到損失，都會從中汲取力量。每當你召喚出的骷髏兵被消滅時，進化女巫就會恢復部分生命值。
不死行軍之路
不死行軍是一項限時獎盃活動，你需要用陰森詭譎的不死大軍主題卡牌，構建自己的牌組。
不死行軍活動的時間為5月6日至13日。競技場等級達到11階，即可參加此活動。
里程碑活動
本次主題季將推出3項里程碑活動，還有一項特別的社群活動：骷髏大亂鬥！各項活動都有豐富獎勵等你贏取，其中包括6塊炸彈兵進化碎片、稀有卡牌之書，還有3塊吹箭哥布林進化碎片。
里程碑活動日程安排
5月5日 - 13日 - 骷髏大亂鬥
5月14日 - 19日
5月20日 - 25日
5月26日 - 6月1日
以上日期可能會有所調整，請關注最新消息！
「骷髏大亂鬥」社群活動將於5月5日至13日進行。活動期間，全球玩家消滅的每個骷髏兵，都會計入全球目標的完成進度！大家一起努力，盡量消滅最多的骷髏兵、達成里程碑，人人都能獲得額外獎勵！
競技場等級達到7階，即可參加社群活動和里程碑活動。
活動開始後，大家可以在主介面直接查看活動獎勵的獲取進度。
遊戲模式和挑戰
進化女巫選卡：5月5日至12日
經典選卡模式搭配進化卡牌！使用進化卡牌組建牌組，釋放超強戰力！
⚔️挑戰：5月9日至12日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
驚恐墓園：5月12日至19日
不死大軍掌控競技場！
⚔️挑戰：5月16日至19日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
魔咒大混亂：5月19日至26日
女巫進入終極形態，變得更強——有人能阻止她嗎？
⚔️挑戰：5月23日至26日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
闇黑重油：5月26日至6月2日
闇黑重油淹沒競技場！戰敗3場，挑戰結束！
⚔️挑戰：5月30日至6月2日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊