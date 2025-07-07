2025年7月7日
Blog – Clash Royale
全新主題季：女王的新衣！
閱讀本文，了解即將到來的主題季有什麼精彩內容：
全新卡牌：精靈女王
全新進化卡牌：骷髏氣球
里程碑活動
遊戲模式和挑戰
全新傳奇卡牌
精靈女王
一張卡牌，兩種形態！
花費3聖水可將精靈女王作為強力地面部隊部署，也可以花費6聖水讓她乘著精靈飛龍馳騁競技場。
全新進化卡牌
骷髏氣球
雙倍氣球，雙倍麻煩！
進化骷髏氣球的飛桶掉落時，會造成死亡附加傷害並召喚骷髏兵。受到一定傷害後，會提前掉落一個飛桶。
里程碑活動
這個主題季將包含4個里程碑活動。各個活動都有豐富獎勵等你贏取，其中包括3塊獵人進化碎片、1本普通卡牌之書，還有超讚外觀和其他驚喜！記得留意我們的社群平台帳號，第一時間獲取本次主題季活動的更多資訊。
*競技場等級達到7階，即可參加上述里程碑活動。
遊戲模式和挑戰
骷髏氣球進化選卡：7月7日至14日
經典選卡模式搭配進化卡牌！使用進化卡牌組建牌組，釋放超強戰力！
⚔️挑戰：7月11日至14日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
精靈女王：7月14日至21日
使用全新卡牌「精靈女王」稱霸競技場！
⚔️挑戰：7月18日至21日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
驟死賽模式：7月21日至28日
對戰開始後立即進入驟死賽模式，率先摧毀敵方一座皇家塔即可贏得對戰！
⚔️挑戰：7月25日至28日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
哥布林派對火箭：7月:28日至8月4日
在這個限時模式中，使用特殊卡牌「哥布林派對火箭」點燃競技場！
⚔️挑戰：8月1日至4日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊