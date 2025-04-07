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2025年4月6日
Blog – Clash Royale

刺客傳說主題季！

全新英雄：刺客首領

主動技能 - 逃生手榴彈：暫時隱形並向後傳送！

刺客首領會向目標發動突襲，並且過程中會處於無敵狀態。情況變得嚴峻時，她可以隨時運用逃生手榴彈脫離陷阱。

全新進化卡牌：飛斧屠夫

那也能叫斧頭……?這才是斧頭！

進化所需次數：1

進化飛斧屠夫的斧頭會對近距離的敵人造成更多傷害，並將他們擊退。

活動

皇冠狂潮：3月31日至4月6日

贏取皇冠，推進活動獎勵進度！

  • 普通幸運寶物x2

  • 稀有幸運寶物

  • 史詩幸運寶物

  • 史詩卡牌之書

刺客首領活動：4月10日至15日

收集皇冠以解鎖全新英雄刺客首領，還有其他超讚獎勵！

  • 普通幸運寶物x2

  • 稀有幸運寶物

  • 普通魔法外卡x100

  • 表情

  • 刺客首領x2

皇冠狂潮：4月15日至20日

  • 普通幸運寶物x4

  • 稀有幸運寶物

  • 普通魔法外卡x100

  • 稀有魔法外卡x50

  • 巨型雪球進化碎片x3

  • 戰旗旗面和形象裝飾

社群活動 - 帥氣開搶 ：將在4月22日開始

加入幫派，從紅國王那裡取走皇冠！透過對戰贏得的皇冠越多，整個社群能獲得的獎勵就越多！

  • 普通幸運寶物x5

  • 稀有幸運寶物

  • 史詩幸運寶物

  • 普通魔法外卡x100

  • 稀有魔法外卡x50

  • 傳奇魔法外卡

  • 戰旗旗面和形象裝飾

  • 皇家塔造型

皇冠狂潮：5月1日至4日

  • 普通幸運寶物x5

  • 稀有幸運寶物x2

  • 普通魔法外卡x100

  • 史詩魔法外卡x10

達到7階以上競技場的玩家，都可參與社群活動和皇冠狂潮。11階以上競技場的玩家可參加刺客首領活動。

活動開始後，大家可以在主介面直接查看活動獎勵的獲取進度。

遊戲模式和挑戰

進化飛斧屠夫選卡：4月7日至14日

經典選卡模式搭配卡牌進化！使用進化卡牌組建牌組，釋放超強戰力！

⚔️挑戰：4月11日至14日

🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）

刺客首領閃擊：4月14日至21日

使用刺客首領，制霸競技場！

⚔️挑戰：4月18日至21日

🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）

掠影風暴：4月21日至28日

刺客無處不在——突襲、掠奪、掀起風暴！

⚔️挑戰：4月25日至28日

🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）

七倍聖水：4月28日至5月5日

七倍聖水，激戰升溫！別忘了帶上自己的進化卡牌唷！

⚔️挑戰：5月2日至5日

🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊