2025年4月6日
Blog – Clash Royale
刺客傳說主題季！
全新英雄：刺客首領
主動技能 - 逃生手榴彈：暫時隱形並向後傳送！
刺客首領會向目標發動突襲，並且過程中會處於無敵狀態。情況變得嚴峻時，她可以隨時運用逃生手榴彈脫離陷阱。
全新進化卡牌：飛斧屠夫
那也能叫斧頭……?這才是斧頭！
進化所需次數：1
進化飛斧屠夫的斧頭會對近距離的敵人造成更多傷害，並將他們擊退。
活動
皇冠狂潮：3月31日至4月6日
贏取皇冠，推進活動獎勵進度！
普通幸運寶物x2
稀有幸運寶物
史詩幸運寶物
史詩卡牌之書
刺客首領活動：4月10日至15日
收集皇冠以解鎖全新英雄刺客首領，還有其他超讚獎勵！
普通幸運寶物x2
稀有幸運寶物
普通魔法外卡x100
表情
刺客首領x2
皇冠狂潮：4月15日至20日
普通幸運寶物x4
稀有幸運寶物
普通魔法外卡x100
稀有魔法外卡x50
巨型雪球進化碎片x3
戰旗旗面和形象裝飾
社群活動 - 帥氣開搶 ：將在4月22日開始
加入幫派，從紅國王那裡取走皇冠！透過對戰贏得的皇冠越多，整個社群能獲得的獎勵就越多！
普通幸運寶物x5
稀有幸運寶物
史詩幸運寶物
普通魔法外卡x100
稀有魔法外卡x50
傳奇魔法外卡
戰旗旗面和形象裝飾
皇家塔造型
皇冠狂潮：5月1日至4日
普通幸運寶物x5
稀有幸運寶物x2
普通魔法外卡x100
史詩魔法外卡x10
達到7階以上競技場的玩家，都可參與社群活動和皇冠狂潮。11階以上競技場的玩家可參加刺客首領活動。
活動開始後，大家可以在主介面直接查看活動獎勵的獲取進度。
遊戲模式和挑戰
進化飛斧屠夫選卡：4月7日至14日
經典選卡模式搭配卡牌進化！使用進化卡牌組建牌組，釋放超強戰力！
⚔️挑戰：4月11日至14日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）
刺客首領閃擊：4月14日至21日
使用刺客首領，制霸競技場！
⚔️挑戰：4月18日至21日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）
掠影風暴：4月21日至28日
刺客無處不在——突襲、掠奪、掀起風暴！
⚔️挑戰：4月25日至28日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）
七倍聖水：4月28日至5月5日
七倍聖水，激戰升溫！別忘了帶上自己的進化卡牌唷！
⚔️挑戰：5月2日至5日
🏆獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊