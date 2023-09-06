普通卡的價格將保持10金幣不變。該調整將呈現在商店裡卡牌的金幣售價上。

調整原因

自《部落衝突:皇室戰爭》2016年上線以來，卡牌的金幣價格一直保持不變。7年的時間過去後，該貨幣體系已經不能正確反映目前大家的實際遊戲進度了。以傳奇卡為例，與這些卡牌剛發布時相比，現在獲取傳奇卡已經容易許多。

精英魔法外卡

藉此機會，我們還將統一精英魔法外卡的金幣花費！

目前玩家在商店中購買已經升至14級的卡牌時，溢出的卡牌會直接轉化為精英魔法外卡。但在這過程中，轉化每張精英魔法外卡所花費的金幣會依卡牌稀有度而有所不同。

調整後，無論轉化的卡牌是哪種稀有度，購買卡牌轉化獲得精英魔法外卡的花費將統一為10金幣/張。

調整有什麼不利的影響嗎？

為了使透過商店能獲得的精英魔法外卡數量保持平衡，傳奇卡出現在商店中的頻率會下降。

捐卡和換卡是否會受影響？

捐贈卡牌可獲得的金幣數量將調整為：

稀有卡： 25金幣 （+10經驗值和10星光點數）

史詩卡：100金幣（+10經驗值和10星光點數）

交換14級卡牌時的數值也對應調整為：

稀有卡：花費25金幣

史詩卡：花費100金幣

傳奇卡：花費7,500金幣

以上調整預計將於9月7日（四）維護後實裝。