全新帳號保護功能

接下來幾週內，我們將推出全新的SCID帳號保護功能，啟用這個功能將可以避免您的帳號被惡意恢復或「網路釣魚」。當帳號保護功能啟用後，每次有人試圖恢復您的帳號時，都需使用只會寄送至您手機的驗證碼或您的恢復碼，如此一來便可有效保護您的帳號。

啟用帳號保護

為使用帳號保護功能，您需要：



一個可接收簡訊的手機號碼。



一個可以妥善保存額外備份恢復碼的地方，在您手機遺失或無法使用手機時使用。



您可以在遊戲內設定中點擊「Supercell ID」按鈕，找到帳號保護功能，跟隨畫面中指示操作即可啟用該功能。帳號保護功能一旦啟用即無法關閉。



備份恢復碼

如果用於註冊SCID的手機號碼不能使用該怎麼辦？更換行動裝置是常有的事，無論是意外損壞、忘在公車上或單純的換了隻新手機。所以當啟用帳號保護功能時，將會生成備份恢復碼。



這個恢復碼是在您無法使用手機或收不到簡訊驗證碼時，可以作為用於恢復帳號的另一種方式。我們強烈建議您妥善保存您的恢復碼。



每個備份恢復碼都只能使用一次，但您可以隨時生成新的備份恢復碼。

