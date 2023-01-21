即將到來的Supercell ID更動
挑戰者們，大家好！
我們想跟大家分享一些將在近期新增的Supercell ID額外功能。我們希望這些功能既能方便大家管理Supercell ID帳號，又能加強其安全性，讓大家更加放心。
更改您的SCID E-mail信箱
我們目前已推出一項全新功能，讓大家可以在遊戲內SCID設定介面直接更改E-mail信箱。在更改綁定SCID的E-mail信箱時，需要輸入驗證碼，該驗證碼將會發送到目前註冊的E-mail信箱。
這個功能最棒的地方是，只要更改註冊的E-mail信箱，所有以Supercell ID登入的遊戲都會同步更改登入方式。
全新帳號保護功能
接下來幾週內，我們將推出全新的SCID帳號保護功能，啟用這個功能將可以避免您的帳號被惡意恢復或「網路釣魚」。當帳號保護功能啟用後，每次有人試圖恢復您的帳號時，都需使用只會寄送至您手機的驗證碼或您的恢復碼，如此一來便可有效保護您的帳號。
啟用帳號保護
為使用帳號保護功能，您需要：
一個可接收簡訊的手機號碼。
一個可以妥善保存額外備份恢復碼的地方，在您手機遺失或無法使用手機時使用。
您可以在遊戲內設定中點擊「Supercell ID」按鈕，找到帳號保護功能，跟隨畫面中指示操作即可啟用該功能。帳號保護功能一旦啟用即無法關閉。
備份恢復碼
如果用於註冊SCID的手機號碼不能使用該怎麼辦？更換行動裝置是常有的事，無論是意外損壞、忘在公車上或單純的換了隻新手機。所以當啟用帳號保護功能時，將會生成備份恢復碼。
這個恢復碼是在您無法使用手機或收不到簡訊驗證碼時，可以作為用於恢復帳號的另一種方式。我們強烈建議您妥善保存您的恢復碼。
每個備份恢復碼都只能使用一次，但您可以隨時生成新的備份恢復碼。
請注意：如果您同時遺失用於註冊SCID的E-mail信箱、手機號碼和備份恢復碼，您將無法恢復您的帳號。
此外，如果您曾與他人分享您的帳號或帳號相關資訊，在多人試圖啟用同個帳號的帳號保護功能時，玩家支援將無法為解決相關糾紛提供服務。
我們將從某些地區開始，分階段推出這項功能。我們希望在將這項功能推廣到更多地區前，仔細觀察該功能的使用情況。所以敬請大家多多期待這個全新的SCID安全性更新。
若想獲取更多有關該功能的資訊，請造訪帳號保護網頁。