2024年1月19日
Blog – Clash Royale
各進化卡牌牌組分享
挑戰者們，大家好！
如果大家本身已有進化卡牌，但不確定各種進化卡牌適合什麼樣的牌組，或許可以參考以下的牌組，再根據自己的牌庫狀況調整！找出最適合你的牌組唷！以下牌組分享排序按照卡牌進化推出時間：
進化野蠻人
*可考慮的牌組調整：萬箭齊發和骷髏墓碑一起換成電擊法術和骷髏守衛。
進化皇家巨人
*可考慮的牌組調整：骷髏兵和復仇滾木一起換成哥布林和野蠻人滾桶。
進化煙火射手
*可考慮的牌組調整：炸彈塔換成特斯拉電磁塔或是哥布林換成骷髏兵或是和威猛礦工換成騎士。
進化骷髏兵
*可考慮的牌組調整：弓箭女皇換成小王子或是烈焰精靈換成冰雪精靈。
進化迫擊炮
*可考慮的牌組調整：火槍手換成小王子或是復仇滾木換成野蠻人滾桶。
進化騎士
*可考慮的牌組調整：加農炮換成骷髏墓碑或是小王子換成弓箭女皇。
進化皇家衛隊
*可考慮的牌組調整：骷髏飛龍換成弓箭手或是小王子換成弓箭女皇。
進化蝙蝠
*可考慮的牌組調整：電擊法術換成巨型雪球是哥布林大隊換成骷髏守衛。
進化弓箭手
*可考慮的牌組調整：火球換成毒藥法術或是小王子換成閃電法師。
進化冰雪精靈
進化瓦基麗武神
*可考慮的牌組調整：寒冰法師換成弓箭女皇。
以上每種進化卡牌僅整理出一套牌組與大家分享，但每種進化卡牌可以搭配的核心並不單單只有一種，如果上述沒有喜歡的牌組，也可以自己多多嘗試或者到創作者們的頻道看看有沒有適合的唷！