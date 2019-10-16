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2019年10月16日
Blog – Clash Royale

哪位選手在夢幻戰隊活動開始後拿下最多皇冠？

CRL亞洲賽區S2季賽第5到第8週，

哪位選手拿下最多皇冠數呢？

又有哪些戰隊晉級了季後賽，

現在先來看看目前選手取得皇冠總數統計表！

季後賽晉級名單

  • A組晉級戰隊（依照名次排列）：KIX、DragonX、PONOS、Chaos Theory

  • B組晉級戰隊（依照名次排列）：FAV gaming、OGN ENTUS、OP.GG SPORTS、SANDBOX GAMING

根據規則，將打散季賽A、B組戰隊分入季後賽1組與季後賽2組

  • 季後賽1組：KIX、OGN ENTUS、PONOS、SANDBOX GAMING

  • 季後賽2組：FAV gaming、DragonX、OP.GG SPORTS、Chaos Theory

亞洲賽區S2第9週賽程表如下：

  • 10月19日(六)18:00

    • Match #1：KIX vs SANDBOX GAMING

    • Match #2：PONOS vs OGN ENTUS

    • Match #3：Match 1勝者 vs Match 2勝者

  • 10月20日(日)18:00

    • Match #4：FAV gaming vs Chaos Theory

    • Match #5：OP.GG SPORTS vs DragonX

    • Match #6：Match 4勝者 vs Match 5勝者

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