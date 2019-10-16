2019年10月16日
Blog – Clash Royale
哪位選手在夢幻戰隊活動開始後拿下最多皇冠？
CRL亞洲賽區S2季賽第5到第8週，
哪位選手拿下最多皇冠數呢？
又有哪些戰隊晉級了季後賽，
現在先來看看目前選手取得皇冠總數統計表！
季後賽晉級名單
A組晉級戰隊（依照名次排列）：KIX、DragonX、PONOS、Chaos Theory
B組晉級戰隊（依照名次排列）：FAV gaming、OGN ENTUS、OP.GG SPORTS、SANDBOX GAMING
根據規則，將打散季賽A、B組戰隊分入季後賽1組與季後賽2組
季後賽1組：KIX、OGN ENTUS、PONOS、SANDBOX GAMING
季後賽2組：FAV gaming、DragonX、OP.GG SPORTS、Chaos Theory
亞洲賽區S2第9週賽程表如下：
10月19日(六)18:00
Match #1：KIX vs SANDBOX GAMING
Match #2：PONOS vs OGN ENTUS
Match #3：Match 1勝者 vs Match 2勝者
10月20日(日)18:00
Match #4：FAV gaming vs Chaos Theory
Match #5：OP.GG SPORTS vs DragonX
Match #6：Match 4勝者 vs Match 5勝者
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