2019年4月20日
Blog – Clash Royale
四月更新：什麼是榮耀之路？
隆重推出：榮耀之路！
帶您體驗《部落衝突:皇室戰爭》全新1V1天梯進階之路！
更簡潔的遊戲主介面！
找不到排行榜了？别擔心！
現在遊戲主介面右上方的圖示包含：活動記錄、排行榜、皇室TV、訓練營、聯賽和設定。
天梯大改變，獎勵更豐厚！
在衝擊更高階競技場的過程中收集各式各樣的豐厚獎勵，包括卡牌、金幣、寶箱、換卡代幣、表情和寶石！
踏上全新榮耀之路，您在從競技場衝向更高階的過程中就可以收集獎勵。獎盃數越高，獎勵越豐厚。
隆重推出：獎盃之門！
獎盃之門可以保護您的獎盃數！每當您進入新的競技場後，將自動開啟該競技場的獎盃之門，這就代表您的獎盃數將不會低於當前獎盃之門顯示的獎盃數。比如，當您的獎盃數達到3600盃進入驚魂小鎮後，您的獎盃數不會再降到3600盃以下！
獎盃數達到4000盃進入聯盟賽後，您就開啟最後一道獎盃之門。雖然您仍有可能從當前的聯盟賽降至等級更低的聯盟賽，但您的獎盃數不會再降至4000盃以下，也就是說您不會再跌出傳奇競技場。
重要提醒：聯盟賽賽季調整！
聯盟賽賽季結束後，所有進入聯盟賽的玩家其獎盃數超過4000的部分會被扣除75%（移除之前扣除50%的機制）。
重置後的獎盃數最低不會低於4000盃。每次賽季重置後，榮耀之路4000盃以上的獎勵也會被重置，因此您可以重新領取从4000盃到您重置後獎盃數之間的全部獎勵！
比如：您目前的獎盃數是5000盃，赛季結束後您的獎盃數會被重置為4250盃。新賽季開始後，您可以重新領取從4000盃到4250盃之間的榮耀之路獎勵。榮耀之路獎勵取代原有的賽季寶箱，現在賽季結束後，您不會再獲得賽季選卡寶箱。