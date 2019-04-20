獎盃之門可以保護您的獎盃數！每當您進入新的競技場後，將自動開啟該競技場的獎盃之門，這就代表您的獎盃數將不會低於當前獎盃之門顯示的獎盃數。比如，當您的獎盃數達到3600盃進入驚魂小鎮後，您的獎盃數不會再降到3600盃以下！

獎盃數達到4000盃進入聯盟賽後，您就開啟最後一道獎盃之門。雖然您仍有可能從當前的聯盟賽降至等級更低的聯盟賽，但您的獎盃數不會再降至4000盃以下，也就是說您不會再跌出傳奇競技場。