聽起來好像很多……

確實是很多！我們並不期望每位玩家都能立即解鎖精英等級，這也是為什麼我們不會把其他內容放在15級之後的原因（咳咳……卡牌進化）。

我們刻意將「升級至精英等級」設計成一種較為被動的體驗，需要花費時間而非資源來達成。

當大家有越多已升至14級的卡牌，就有越多獲得精英魔法外卡的機會。所以只要持續升級所有卡牌，50,000精英魔法外卡就不至於讓人望而卻步。