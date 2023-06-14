如何升至精英等級（15級）
挑戰者們，大家好！
升至精英等級的途徑，和一般使用金幣與卡牌從1級升至14級不同。
要升至精英等級，只需要……
精英魔法外卡
當獲得已升至14級的卡牌時，它將會轉換為這個全新的魔法物品。
從14級升至15級需要50,000精英魔法外卡，不需要金幣！
聽起來好像很多……
確實是很多！我們並不期望每位玩家都能立即解鎖精英等級，這也是為什麼我們不會把其他內容放在15級之後的原因（咳咳……卡牌進化）。
我們刻意將「升級至精英等級」設計成一種較為被動的體驗，需要花費時間而非資源來達成。
當大家有越多已升至14級的卡牌，就有越多獲得精英魔法外卡的機會。所以只要持續升級所有卡牌，50,000精英魔法外卡就不至於讓人望而卻步。
為什麼要改變升級卡牌的方式？
當在2月宣布要開放15級時，我們一開始傾向沿用之前的方式，消耗金幣和卡牌來升級（和開放14級時一樣）。
但我們收到許多對於增加新等級的強烈回應，其原因主要是因為升至最高等級需要大量的金幣。
因此我們決定重新擬定計劃，最終確定這種全新、更加被動的升級途徑。雖然進展會較為緩慢，但不再需要儲存大量金幣或靠運氣獲得對應卡牌。
不想再等待？
精英等級被設計成一種較為被動的遊戲進度，類似於卡牌大師系統。
如果想使用魔法物品將卡牌升至精英等級……你也可以做到！不過，使用這些魔法物品將其它卡牌都升至14級會是更有效益的做法。
坐擁太多金幣嗎？在商店使用金幣購買已升至14級的卡牌，它們就會自動轉換為精英魔法外卡。
卡牌轉換
獲得已升至14級的卡牌
普通卡牌 = 2張精英魔法外卡
稀有卡牌 = 10張精英魔法外卡
史詩卡牌 = 50張精英魔法外卡
傳奇卡牌 = 200張精英魔法外卡
英雄卡牌 = 500張精英魔法外卡
魔法物品
普通魔法外卡 = 2張精英魔法外卡
稀有魔法外卡 = 10張精英魔法外卡
史詩魔法外卡 = 50張精英魔法外卡
傳奇魔法外卡 = 200張精英魔法外卡
英雄魔法外卡 = 500張精英魔法外卡
卡牌之書（任意稀有度） = 5,000張精英魔法外卡
精英魔法外卡的持有上限是400,000。
以上是精英魔法外卡的轉換比例和可獲取的方式。
更新預計將於6月19日登場
卡牌進化和精英等級都會在這次更新中推出，目前尚未實裝唷！