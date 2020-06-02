总决赛倒计时7天！今年已3次登顶，天梯狙击手来了
今天距离2021CRL全球总决赛开战只剩7天，登场的7号种子选手是来自墨西哥著名的天梯狙击手——Anaban，今年已经三次天梯登顶的他，仍需要去全球总决赛证明自己的实力。
众所周知，今年一共只有4位选手没有打进过月度决赛但却能够直通全球总决赛，而Anaban更是其中翘楚。今年CRL八个赛季，Anaban一共5次杀进天梯前10，天梯能拿到的满分是320分，安老板拿了275分，要不是最后3个赛季没怎么认真冲，Anaban还真有希望上演天梯满分的神话。但比起天梯上强势的发挥，Anaban的瑞士轮就逊色了不少，平均下来8胜都不到，这在32强中只能排名中下，其中头4个赛季Anaban还算可以，三连打进32强，但也许是3次止步双循环赛让安老板太受伤，后半程4个赛季多多少少有点“摆烂”的味道，好在积分足够多，轻松晋级总决赛那自然是不在话下。
和CRL一样，Anaban的三方赛事成绩在32强中也不是很够看。今年最亮眼的发挥应该来自BCC第三季，当时状态出色的Anaban先拿下北美赛区亚军，随后的总决赛也是跻身4强，这应该算是安老板电竞生涯最高光的表现。但其他三届大赛，BCC第二季Anaban小组赛0-7出局，Queso Cup夏季赛Anaban小组赛5-8无缘季后赛，Queso Cup秋季赛压哨打进北美季后赛，但遭遇了一轮游。
而各项组队参加的项目上，Anaban也没有啥特别亮眼的发挥，NT世界杯八强对于人才储备前几的墨西哥来说，只能是将将及格的成绩。CMG杯、宝石杯、CWA杯和刚刚结束的ClashStars，拥有Anaban的队伍最好成绩也只有8强而已，一轮游二轮游成为常态。不太稳定的心态和不算充盈的卡组池，让Anaban很难在比赛中复制天梯上的辉煌。
与其他选手相比，Anaban今年CRL的卡池可谓是画风截然不同。气球使用率高居第一不用多说，作为他的天梯杀手锏，Anaban的皮卡冰球还是值得尊敬的。墓园只有43%胜率但玩得还不少，主要也以他的蓝胖冰墓这种骚东西为主。羊骑自然是皮卡羊和超骑羊轮轴转，四猪以棺材套占绝大多数，矿工则大部分情况下配合气球使用。作为一位天梯绝活哥，Anaban不以卡池深度广度打天下，而是以绝活的强度和非常规卡组作为取胜法宝。
除了登场率前五的核心，Anaban其他出彩的核心还有67%胜率的电巨人，71%胜率的天狗，使用率达到7%的绿巨人电磁炮，使用过9次的水人体系，以及使用过7次的三枪。相信大家也看出来了，Anaban几乎不怎么使用小费体系，只有一套地震猪偶尔登场，其他的小费基本不碰，玩的就是这种又大又怪又猛的卡组，在配合上他天梯狙击手的称谓，想必Anaban也已经准备好了在全球总决赛的舞台，继续用大招型卡组好好狙击一把。
据资料统计，Anaban天梯登顶的次数多达7次，光今年就有3次，进入天梯前10更是如同砍瓜切菜，也正是凭借天梯上的高光，Anaban在2020CRL春季赛曾经短暂接到了职业战队的邀请，在效力Chivas战队的那个赛季中，Anaban表现尚可，但战队却0胜4负垫底。随后的一年多时间里，Anaban参加了大大小小的个人赛事和团队赛事，但成绩始终比较一般，尤其是跟他在天梯上的统治力相比。刚刚结束的10月天梯，Anaban又力压Morten登顶，与自己的赛事表现形成鲜明反差，所以不少人也给安老板冠以“高分低能”的帽子。
作为一位比较具有“争议”的选手，Anaban究竟能否借这次全球总决赛，为自己好好的正名一回？12月3日的首轮32进16淘汰赛，Anaban就必须全力以赴！
伴随着Anaban的登场，全球总决赛32强只剩最后6位终极大神了，明天登场的这位那可是相当不简单，鲁本走廊的代言人、2020赛季的唯一真神——鲁本大帝来了，还不速速前来膜拜！