和CRL一样，Anaban的三方赛事成绩在32强中也不是很够看。今年最亮眼的发挥应该来自BCC第三季，当时状态出色的Anaban先拿下北美赛区亚军，随后的总决赛也是跻身4强，这应该算是安老板电竞生涯最高光的表现。但其他三届大赛，BCC第二季Anaban小组赛0-7出局，Queso Cup夏季赛Anaban小组赛5-8无缘季后赛，Queso Cup秋季赛压哨打进北美季后赛，但遭遇了一轮游。

而各项组队参加的项目上，Anaban也没有啥特别亮眼的发挥，NT世界杯八强对于人才储备前几的墨西哥来说，只能是将将及格的成绩。CMG杯、宝石杯、CWA杯和刚刚结束的ClashStars，拥有Anaban的队伍最好成绩也只有8强而已，一轮游二轮游成为常态。不太稳定的心态和不算充盈的卡组池，让Anaban很难在比赛中复制天梯上的辉煌。

