挑戰者們，大家好！

隨著傳奇之路的出現，榮耀之路將會漸漸淡出，大家或許會好奇在更新之後，目前獎盃數和最佳賽季獎盃數的記錄會有什麼變化？

更新後

10月26日我們會對目前聯盟賽中所有玩家的獎盃數進行重置。就和以往的賽季重置差不多，因此可以像以前一樣收集5000盃以上的獎勵，但我們不會依照大家上個賽季的獎盃數重置，而是依照大家最佳賽季的獎盃，而此次重置後的獎盃數上限為6600盃。

徽章和成就不會隨著重置更新，但當前賽季將不計算在內。這代表就算你在10月26日在天梯排名第1名，也不會獲得第1名的成就與徽章。這是因為它不是完整的賽季。

最高獎盃數和最佳賽季排名會顯示在玩家簡介中的新欄位：舊版最佳。

更新後玩家可立即體驗傳奇之路，並獲取一整個主題季的獎勵，但是賽季將會縮短為12天。

賽季重置後

賽季會傳奇之路的第一個完整賽季將開始，屆時不會重置獎盃數。

大家能在榮耀之路繼續邁進！

在傳奇之路中，所有玩家會從精英聯盟賽I開始，在賽季結束後會根據天梯評分獲得對應的勝場加成。名列前茅的玩家還將根據他們在傳奇之路的最中排名獲得對應的徽章升級。

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