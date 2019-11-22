撤銷飛斧屠夫和女巫調整
《皇室戰爭》的挑戰者們，大家好！
我們希望透過本篇文章，讓大家知道我們將如何處理近期對飛斧屠夫和女巫的一系列調整、進行調整的原因，以及我們未來對於卡牌進行平衡性調整的策略調整。
由於本篇文章篇幅較長，以下是文章內容的摘要：
我們將撤銷對飛斧屠夫進行的調整，並將其還原至最初的狀態。我們還將對女巫做出進一步調整，包括重新加回範圍傷害，以保證她能繼續在牌組中發揮和以前一樣的功能。平衡性調整的初衷是為玩家提供優質的遊戲體驗，所以，對於因為這兩張卡牌多次調整，遊戲體驗受到影響的玩家，我們要致以最誠摯的歉意。
我們將在下文就最近的卡牌重製或平衡性調整向大家做出詳細解釋。
平衡性調整的首要目標
讓每張卡牌都能有4至12%的使用率（數值會隨著新卡牌推出而變動，目前的數值是針對現有的95張卡牌）
每張卡牌的勝率都能在45%到55%之間
但是，我們經常發現當某張卡牌的資料落在該區間內時，遊戲的大環境會有惡化的跡象。一年前對冰凍法術重製後就遇到那樣的情況，從統計學上，它變成一張非常平衡的卡牌，但事實上，冰凍卡牌變成一張有10%使用率和50%勝率的卡牌後，遊戲環境卻變得沒以前有趣了。我們還發現，對於一些血量較高、不容易被法術擊殺的兵種也會導致對戰失去樂趣（比如飛斧屠夫）。
遠端攻擊兵種，尤其是帶有範圍攻擊的，在設計時需要有明顯的弱點，例如可以用較低費用的法術擊殺（例如公主和神箭射手），或是傷害不高，需要其他部隊支援（例如寒冰法師和飛龍寶寶）。而法師那樣萬用的兵種，對於休閒玩家和還在爬天梯的新人來說，是功能全面的好幫手，但在競技環境下，玩家會選擇更經濟的方法處理人海戰術。
重製女巫和飛斧屠夫的初衷是讓這兩張卡牌有穩定的勝率，但我們發現，如果高血量、高傷害的遠程攻擊手太受歡迎，會讓遊戲大環境變得無趣。在本月即將上線的更新中，我們將撤銷最近推出的這兩項重製。
飛斧屠夫
撤銷9月的重製
生命值提高5%
攻擊速度提高4%
射程提高（4 - 5提升至4.5 - 6.5）
飛斧傷害範圍提高25%（從800提升至1000）
傷害降低45%
我們現在意識到，雖然我們進行重製的本意是好的，但該調整從根本上出現了問題。從遊戲機制上來說，範圍傷害和濺射傷害兵種是應對大批敵軍最直接的對策。另一方面，合適的下兵位置和時機也能讓不具備範圍攻擊能力的部隊有很好的發揮（例如冰雪精靈和火槍手的搭配）。但如果飛斧屠夫那樣的範圍攻擊手能夠發揮與其他需要技巧的卡牌同等甚至更好的效果，就會降低操作水準，讓防禦陷入模式化。
女巫
平衡性調整
攻擊附帶範圍傷害
傷害降低49%
攻擊速度提高42%
我們在上個月移除女巫的範圍傷害後，玩家給我們許多反饋。在觀察大家的討論後，我們覺得大家說的很有道理，我們不應該改變一張卡牌的基本功能。
如果玩家花費時間和精力去升級女巫，把她作為主要的範圍攻擊兵種，我們就不應該一夜之間改變她的主要功能。因此，本次調整之後，女巫將重新獲得範圍傷害，同時傷害與攻擊速度也與之前的相近。
アジアの頂点を決める『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』🙌
WEEK 4で勝ち残ったスタープレイヤーの椅子を奪い取るべく、新たなチャレンジャー8名が集結！
5月8日（土）・5月9日（日）の2日間にわたり、熱い戦いが繰り広げられました。
出場選手一覧▼（カッコ内はTwitterアカウント）
■スタープレイヤー
日本：Spring選手（@Springbreeze_CR）、YUYA選手（@YUU_YUYA_CR）、ARIMURA選手 (@ARIMURAisGOD)、Kitassyan選手(@Kitassyan)
中国：Auk選手（@aurora4270）、Higher選手（@Higher_CR）
韓国：Shaden Smuki選手 (@shadensmuki)
東南アジア：Xiake選手、Panda選手（@Panda050129）、Mystery選手 (@mystery_cr)
■チャレンジャー
日本：Will X選手（@will___cr） 、PANDORA選手（@PandoraRa11）
中国：QingGe選手（@mingshaocr） 、Lucky clover選手
韓国：Puzzle選手、PIVOT選手（@YoungheonL）
東南アジア：Dexterz選手（@DexterzCR） 、Ice•peanut選手
「スターピラミッド」WEEK 2で優勝したHigher選手が2度目のチャンピオンに輝きました🎉