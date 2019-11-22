由於本篇文章篇幅較長，以下是文章內容的摘要：

我們將撤銷對飛斧屠夫進行的調整，並將其還原至最初的狀態。我們還將對女巫做出進一步調整，包括重新加回範圍傷害，以保證她能繼續在牌組中發揮和以前一樣的功能。平衡性調整的初衷是為玩家提供優質的遊戲體驗，所以，對於因為這兩張卡牌多次調整，遊戲體驗受到影響的玩家，我們要致以最誠摯的歉意。

我們將在下文就最近的卡牌重製或平衡性調整向大家做出詳細解釋。