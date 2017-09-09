挑戰者們，大家好，



先前部落衝突:皇室戰爭開發團隊在Reddit玩家問答中，談到一些有關下次更新的內容…… ！

我們深知大家肯定都忙於玩《皇室戰爭》而沒時間看，所以我們將其中關於下次更新的內容整理如下。

Q： 離下次大更新還有多久？

A： 預計會是在十月初 ，會有新遊戲模式、任務系統和一些比較休閒的玩法。



Q：你們準備什麼時候推出剩下的2張卡牌，下次更新中又將推出什麼新卡牌？

A： 我們計畫每個月推出一張新卡牌，所以下張新卡牌應該會是在九月下旬推出。 我們還沒決定下次更新要推出哪些新卡牌，不過我們把之前提到過的幽靈又重新拿出來進行了一些測試！

Q：會推出非天梯模式的1v1嗎？這樣我們就可以在這種模式中與真人對戰測試牌組，而不是在訓練營對抗電腦。此外，你們有推出每日挑戰/任務的計畫嗎？

A： 我們理解玩家在1v1這種天梯模式下會面臨很大的壓力，所以我們特意設計了較為輕鬆的2v2對戰，以便玩家們可以適當放鬆一下。

在下次更新中，我們還會推出一些比較輕鬆休閒的玩法，讓玩家們在1v1天梯之外有更多其他選擇。

預計將會推出一個完全不同的全新遊戲模式，一種我們遊戲團隊最喜歡的2v2模式。

Q： 你們會推出一個新的競技場還是你們會將重點放在推出不同的挑戰上？

A： 我們最近正在製作一個全新的競技場！

Q： 你們會更改載入介面嗎？

A： 會唷，一定會的。



以上便是本次問答的主要內容了！



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《部落衝突:皇室戰爭》開發團隊