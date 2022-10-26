10月更新詳情!
今年最重量級的更新
2張全新卡牌、傳奇之路（全新天梯模式！）、榮耀之路重製、牌組組建器、全新國王等級以及更多內容！
2張全新卡牌
2張全新卡牌加入競技場！
絕世武僧
全新英雄絕世武僧在他的競技場幽靜寺院閉關多年，精進武藝，最終練就一身絕世神功！達到6500盃即可進入該競技場並解鎖絕世武僧！
絕世武僧能對敵人發起威力強大的3連擊，最後一下攻擊還能擊退敵人！最後一下攻擊在擊退敵人的同時還能造成額外傷害（可擊退單位跟復仇滾木一樣）。
英雄技能
絕世武僧透過無我境界釋放他冥想所獲得的力量！他可以創造出一個圓形護盾保護自己跟周圍友軍，在減少受到傷害的同時反彈大部分遠程攻擊和部分法術！
沒錯，火箭也可以彈回去！
鳳凰
鳳凰是全新的傳奇空中單位，可以造成近戰傷害。牠被擊敗後會爆炸並對附近單位和建築造成範圍傷害，同時在原地留下一顆蛋。
這顆蛋如果能成功孵化，鳳凰將涅槃重生，滿血復活（想不到吧）！
請注意：鳳凰每次部署只能重生1次。
傳奇之路
競技性十足的全新天梯模式
傳奇之路將取代現有的榮耀之路聯盟賽機制，它由10階聯盟賽組成，世界上最厲害的玩家都將聚集在最高階聯盟賽的名人堂中。
聯盟賽和等級上限
只要獲得5000盃抵達15階競技場，就可以透過點擊「對戰」按鈕旁邊的圖示解鎖全新傳奇之路。
派對按鈕現在會顯示在主介面右上角的三條線選單中
每個聯盟賽都有等級上限，也就是說大家的卡牌和皇家塔不能超過該聯盟賽指定的等級。
征服傳奇之路
在傳奇之路贏得一場對戰，將爬上一階階梯，也讓大家向更高階的聯盟賽更進一步。
階梯分成2種：岩石階梯和黃金階梯。
岩石階梯在對戰失敗時會破裂，讓大家在傳奇之路的位置下降。黃金階梯則不會破裂！一旦抵達黃金階梯，即使對戰失敗也不會讓位置下降。向黃金階梯邁進吧！
一旦進入新的聯盟賽，即使對戰失敗也不會回到之前的聯盟賽。
終極冠軍聯盟賽
匯聚全球頂尖玩家！
在終極冠軍聯盟賽中，玩家將根據從大師聯盟賽I（聯盟賽第4階等）起開始統計的總勝敗場次數獲得天梯評分。
天梯評分會隨著勝率變化，並在每個天梯賽季結束後重置。如果你是排名前10,000的玩家，你將獲得排名並進入名人堂。排名前1,000的玩家會出現在傳奇之路頂端的全球排行榜中。
天梯賽季重置
每個天梯賽季結束後，所有玩家都將回到傳奇之路的起點。根據先前賽季的結果，玩家將獲得勝場加成，這能幫助大家快速爬回賽季重置前的位置。
每贏得一場對戰，勝場加成的倍數就會減少。
以上資訊可能會在未來的天梯賽季中改變。
獎勵
當然，選擇征戰天梯模式的玩家也會獲得豐厚的回報！在攀爬傳奇之路的同時，大家可以獲得獎勵。
顯示在傳奇之路左側的獎勵是一次性的，而顯示在右側的獎勵將在每個賽季重置後更新。
榮耀之路重製
隨著全新傳奇之路的開啟，我們也對現有榮耀之路進行了一些調整！
榮耀之路現在將在7500盃停止，而且不再隨著賽季結束而重置。大家將能在這裡贏得獎盃、造訪全新競技場並在途中收集一次性獎勵。一旦抵達榮耀之路的終點後，就不會再贏得或失去獎盃。但大家依然能在榮耀之路中對戰、獲得寶箱和獲勝金幣獎勵，同時不用擔心失去任何東西。
我們還在榮耀之路上新增6個全新競技場，寶箱的內容和獲勝金幣獎勵上限也將隨之提升。盃數越高，獎勵越豐富！
等級門檻和獎盃之門
榮耀之路競技場現在有等級門檻。想要進入新的競技場，必須獲得足夠的經驗值並升級到特定的國王等級。
所有競技場依然有獎盃之門，也就是說一旦抵達新的競技場，就無法再回到之前的競技場。
英雄解鎖
從5500盃（16階競技場、國王等級33級）開始，玩家就能獲得英雄卡牌。
你沒看錯，33級！
下個部分會有詳細說明。
國王等級重製
現在國王等級可以提升至50級，而且不再與皇家塔等級綁定。皇家塔等級上限還是14級，維持不變。下列對照表將告訴大家更新前後國王等級的調整。
例如：更新前國王等級9級並擁有6000經驗值的玩家，更新後國王等級將介於22級至26級之間，皇家塔等級依然維持9級。
現在已經提升至國王等級14級的玩家，將獲得他們在最高等級時累積的所有經驗。
為什麼要這樣調整？
一直以來，遊戲的配對機制都是玩家建議與意見中最常提到的內容。
透過新增額外的國王等級，我們可以更有效的配對玩家（從14級到50級，這差很多！），盡力為大家提供更公平的配對機制。
在每次提升國王等級時，還會獲得升級寶箱，所以現在大家能更頻繁的獲得獎勵囉！
其他更新內容
牌組組建器
全新推出的牌組組建器功能，可以為大家組建全新牌組！牌組組建器按鈕在出戰牌組下方，卡牌大師按鈕旁邊。
牌組組建器將參考玩家目前所在競技場中的主流牌組，同時也會考慮玩家的卡牌等級，為大家提供量身訂製的牌組。
每次尋找都會有多個牌組供選擇，如果沒看到喜歡的，玩家還可以移除或新增指定卡牌後再次進行尋找！
每日任務
主介面中現在可以找到每日任務，完成特定任務可以獲得獎勵。
每天都有3個任務，而且不同任務可以同時進行。完成當天所有每日任務，就會獲得每日額外獎勵！新的一天開始時，未領取的獎勵將保留，已領取的獎勵則會變成新的每日任務。
連續一週獲得每日額外獎勵，就會解鎖更豐厚的每週額外獎勵唷！
豬豬存錢筒
豬豬存錢筒是一項全新的專屬功能，它會不時出現在主介面中，裡面可裝寶石或金幣。
在可裝金幣的豬豬存錢筒出現時，玩家只要獲得金幣，豬豬存錢筒裡就會存入額外的金幣（具體倍率會變化）。在它消失前，玩家可選擇打破豬豬存錢筒（需付費購買），獲得裡面的獎勵！
新增卡牌大師任務
我們為下列卡牌新增第3個卡牌大師任務：
全新魔法物品
英雄魔法外卡和英雄寶箱！
平衡性調整
3張卡牌進行平衡性調整：
騎士
生命值：提升3%☝️
哥布林
哥布林數量：從3個增加至4個☝️
首次攻擊速度：從0.2秒減慢至0.4秒👇
*這項改動也會影響哥布林大隊、哥布林飛桶和哥布林鑽地機
鏡像法術
部署英雄後會變成灰色
問題修復
✅ 修復快速連續部署2張卡牌時，無法成功部署其中1張卡牌的問題
✅ 移除使用魔法外卡後，短暫出現的金幣折扣圖像
✅ 修復解鎖迷你皮卡時，會導致所有卡牌預覽畫面不停載入的問題
✅ 修復皇家衛隊可以在競技場被部署於對手一側的問題
✅ 修復Android系統中，在商店購買寶石後不會出現動畫的問題
✅ 修復Android系統中，叫出鍵盤時會載入2次的問題
✅ 修復Android系統中，表情符號顯示不正確的問題
✅ 修復哥布林鑽地機星光等級1級缺失粒子特效的問題
✅ 修復金甲騎士衝向無目標空地的問題
✅ 修復皇室戰旗編輯畫面可能會出現的閃退問題
✅ 修復皇冠/淘金大作戰的新活動文本可能會擋到Supercell ID快速切換按鈕的問題
✅ 修復在禁選制決鬥中禁用階段時，會有神秘數字出現在對手牌組上的問題
✅ 修復戰旗代幣庫存已滿時，收集戰旗代幣的按鈕將玩家錯誤引導至商店的問題
✅ 修復電磁炮在被閃電精靈擊中且同時被漁大師鉤住時，攻擊沒有重置的問題
✅ 修復嘗試將英雄放置到牌組中的無效欄位時會取消放置，並迫使玩家重新選擇英雄的問題
這次更新預計在10月26日實裝
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊