競技性十足的全新天梯模式

傳奇之路將取代現有的榮耀之路聯盟賽機制，它由10階聯盟賽組成，世界上最厲害的玩家都將聚集在最高階聯盟賽的名人堂中。



聯盟賽和等級上限

只要獲得5000盃抵達15階競技場，就可以透過點擊「對戰」按鈕旁邊的圖示解鎖全新傳奇之路。

派對按鈕現在會顯示在主介面右上角的三條線選單中

每個聯盟賽都有等級上限，也就是說大家的卡牌和皇家塔不能超過該聯盟賽指定的等級。