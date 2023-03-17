主題季代幣和主題季商店

對於活動（活動介面中的所有遊戲模式）最大的改變是不會再有固定的獎勵。



我們收到許多關於某些挑戰的獎勵並不具價值的意見，有時打到8勝只能獲得一個黃金寶箱，或是一張自身並不需要的卡牌。



為了讓大家更容易獲得自己想要的獎勵，我們決定推出主題季代幣。

在每個活動中都能獲取主題季代幣，這些代幣可以在主題季商店中使用。



主題季商店將提供各種可使用主題季代幣兌換的獎勵，例如金幣、魔法物品（包括魔法之書）、魔法外卡、戰旗和表情等。