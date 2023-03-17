更新預告：主題季代幣和更多內容！
挑戰者們，大家好！
全新更新即將在月底上線！以下介紹一些即將推出的新功能。
我們對活動介面（參加特別挑戰的地方）進行大幅度的調整，並引入一些功能，以解決我們從皇室戰爭社群中聽到的關鍵問題。
主題季代幣和主題季商店
對於活動（活動介面中的所有遊戲模式）最大的改變是不會再有固定的獎勵。
我們收到許多關於某些挑戰的獎勵並不具價值的意見，有時打到8勝只能獲得一個黃金寶箱，或是一張自身並不需要的卡牌。
為了讓大家更容易獲得自己想要的獎勵，我們決定推出主題季代幣。
在每個活動中都能獲取主題季代幣，這些代幣可以在主題季商店中使用。
主題季商店將提供各種可使用主題季代幣兌換的獎勵，例如金幣、魔法物品（包括魔法之書）、魔法外卡、戰旗和表情等。
如何獲取主題季代幣
參加活動
在皇室通行券中獲取獎勵，免費獎勵也有喔！
非常簡單！
全新更新上線，戰敗另有出路！
我們希望讓戰勝和戰敗的遊戲體驗都變得更好，因此推出全新系統，讓大家都能在活動中獲得主題季代幣。
在活動的對戰結束後，可以根據以下情況獲得主題季代幣：
摧毀的敵方皇家塔
未被摧毀的我方皇家塔
花費的聖水
大家每天可以在活動中獲取最多1000主題季代幣。啟用主題季加成，可以提高每日可獲取的主題季代幣上限，最高可達每日7000主題季代幣！
即使達到每日上限，大家仍可以繼續參加活動。
活動2.0和派對模式
活動介面現在包含許多遊戲模式供選擇。
特別挑戰
1v1
2v2
無止盡的特別挑戰
現在只要特別挑戰還沒有結束，大家都可以盡情參加，不再有次數限制！
這是最多人對特別挑戰提出的調整建議。以後不會再因為戰敗3場而無法繼續參加最新的遊戲模式，或者完成挑戰後便無法再繼續參與。
這也代表繼續參加挑戰不再需要使用寶石，所以不會再阻礙大家獲取主題季代幣並兌換獎勵……除非你隨機配對到的2v2隊友喜歡在橋頭直接下滿10聖水的部隊。
派對模式2：更嗨的派對
派對模式起死回生，之前被放到3條線選單中，現在回到熱門的好所在。
現在於活動介面中，大家可以進行各種1v1和2v2的遊戲模式，這些模式將會定期輪替。
公平競爭的競技場
當參加任何活動時，卡牌和皇家塔等級最高皆為11級。太棒了！
我們希望大家會喜歡這些調整，敬請期待本月底推出的更新！
以上內容仍在製作中，和最終版本可能會有所出入。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊