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2023年3月25日
Blog – Clash Royale

戰敗另有出路更新詳情！

挑戰者們，大家好！

為大家帶來下次更新（3月27日）的內容說明！

全新機制介紹

  • 活動介面調整

無論勝負，都可以獲得獎勵！參加活動，贏取主題季代幣。所有活動都是休閒活動，可以想玩就玩，不用再擔心敗場上限囉！

  • 主題季商店和主題季代幣

主題季商店提供各式各樣的獎勵，大家可以隨意選擇自己想要的獎勵，並用主題季代幣換取。

  • 皇室通行券調整

全新皇室通行券，階數越多、樂趣越多！現在我們提供3種不同的皇室通行券，免費、黃金和鑽石！

  • 問題修復及遊戲優化

各種有趣的問題在這次更新中都已被修復。

接下來讓我們詳細介紹它們吧！

​活動介面調整

現在有3種不同的活動，每種活動都包含不同的遊戲模式：

  • 主要活動

  • 1v1活動

  • 2v2活動

這些活動都將以主題季代幣作為獎勵。

主要活動

主要活動跟原本的特別挑戰類似，主打全新的遊戲玩法或卡牌，像各種超級部隊。

但最大的差別是，現在只要活動還沒結束，大家就可以一直參加這些挑戰，不需要再受重新或繼續參加挑戰的限制。

這對新的遊戲模式來說很讚，因為這樣大家就可以藉此嘗試新牌組，或盡情暢玩某個特別喜歡的新模式！

主要活動將在主題季內不停輪換。

1v1和2v2活動

之前在派對按鈕中的遊戲模式現在被放到活動介面中，所以大家可以期待在這裡玩到最喜愛的遊戲模式囉。

1v1和2v2活動的遊戲模式將持續輪換，輪換速度會比主要活動更快。

主題季商店和主題季代幣

為了讓大家更容易獲得自己想要的獎勵，我們決定推出主題季代幣。

在每個活動中都能獲取主題季代幣，這些代幣可以在主題季商店中使用。

主題季商店提供各種可供挑選的獎勵，例如金幣、魔法物品（包括魔法之書）、魔法外卡、戰旗和表情等。每個主題季都會有不同的獎勵。

獲取主題季代幣的方法

  • 參加活動

  • 皇室通行券（包含免費通行券）

  • 商店

非常簡單！

大家每天最多可以在活動中獲取1000主題季代幣。

啟用主題季加成，可以提高每日可獲取的主題季代幣上限，最高可達7000主題季代幣！大家可以在主題季商店中找到主題季加成。

即使達到每日上限，大家仍可以繼續參加活動。

戰敗另有出路

我們希望讓戰勝和戰敗的遊戲體驗都變得更好，因此推出全新系統，讓大家都能在活動中獲得主題季代幣。

在活動的對戰結束後，可以根據以下情況獲得一定數量的主題季代幣：

  • 摧毀的敵方皇家塔

  • 未被摧毀的我方皇家塔

  • 花費的聖水

主題季商店（和主題季代幣）在每個主題季都會重置，所以記得要在新主題季開始前兌換想要的獎勵唷。

更多活動介面資訊

  • 卡牌和皇家塔等級最高皆為11級

  • 經典挑戰依然存在！

  • 需要繼續挑戰、重新挑戰或有敗場數限制的特別挑戰依然存在（但現在這不是體驗全新活動或遊戲模式的唯一方式）

  • 大家只能從活動中贏得主題季代幣，無法贏得皇冠、寶箱或獲勝金幣獎勵

皇室通行券調整

皇室通行券會分成3個部分，每個部分都有各自的獎勵可以解鎖！

它們分別是免費、黃金和鑽石。

皇冠依然是在皇室通行券解鎖獎勵的主要方式，但現在大家在每場戰鬥中最多可以獲得6個皇冠。

全新更新上線，戰敗另有出路！

對戰結束時，每1座未被摧毀的皇家塔都會讓你獲得1個皇冠！

每摧毀1座敵方皇家塔，也依然會讓你獲得1個皇冠。

你讓對手毫無還手之力了嗎？那來拿更多獎勵吧！

更多獎勵階等

我們希望皇室通行券可以擁有更多的獎勵階等。這樣就能取代皇室金庫，更長的皇室通行券也能讓玩家獲取更多獎勵。

獎勵多元化

現在可以透過皇室通行券解鎖各種獎勵，從最新的皇室戰旗、經典的魔法物品到專屬的酷炫外觀，應有盡有！

皇室通行券最大的改變就是加入全新的主題季代幣，可以在主題季商店中使用，讓大家可以兌換最需要的物品，不再需要開寶箱拚運氣了。

獎勵內容

免費

  • 普通金幣箱x1

  • 皇冠寶箱x35

  • 主題季代幣x2500

黃金

（包含免費通行券的獎勵）

  • 普通魔法外卡x840

  • 稀有魔法外卡x180

  • 史詩魔法外卡x8

  • 傳奇魔法外卡x5

  • 豐厚金幣箱x10

  • 主題季代幣x5000

  • 皇家塔造型x1

  • 表情x1

  • 魔法鑰匙x6

還包含以下尊享福利：

  • 金色名稱特效

  • 寶箱佇列解鎖

  • 部落禮物

  • 不限重新或繼續參加特別挑戰活動的次數

鑽石

（包含免費通行券和黃金通行券的獎勵）

  • 寶石x500

  • 主題季代幣x7500

  • 豪華金幣箱x10

  • 巨型寶箱x2

  • 神奇寶箱x2

  • 皇家外卡寶箱x1

  • 英雄卡牌x1

  • 動畫皇室戰旗x1

包含所有黃金通行券的尊享福利。

部落禮物升級豪華部落禮物。

問題修復及遊戲優化

✅修復在2v2對戰結束畫面發送表情時會閃退的問題
✅更新在皇室聯賽中可以重置敗場的錯誤描述
✅戰鬥結束後再發送表情現在也會被算進每日任務「使用表情！」的進度中
✅對戰平局不再使傳奇之路中的岩石階梯破裂
✅修復對戰中無法聽到對手英雄技能音效的問題
✅修復戈侖石人在其視野範圍內的路徑問題
✅修復在2v2對戰中萬箭齊發對國王塔造成2倍傷害的問題
✅優化復仇滾木和野蠻人滾桶的碰撞判定
✅重新找回消失的「X年皇室玩家紀念」徽章
✅修復「使用魔法外卡」畫面中的指示問題
✅修復未解鎖傳奇之路的玩家在部落資訊介面中顯示青銅「精英聯盟賽I」徽章的問題
✅修復啟動遊戲後打開已佇列寶箱導致閃退的問題
✅修復傳奇之路排行榜在收集獎勵後無法載入的問題
✅修復聖水加倍圖示在重播中不顯示的問題
✅增加絕世武僧面對火球和巨型雪球時的反彈判定範圍