主要活動

主要活動跟原本的特別挑戰類似，主打全新的遊戲玩法或卡牌，像各種超級部隊。



但最大的差別是，現在只要活動還沒結束，大家就可以一直參加這些挑戰，不需要再受重新或繼續參加挑戰的限制。



這對新的遊戲模式來說很讚，因為這樣大家就可以藉此嘗試新牌組，或盡情暢玩某個特別喜歡的新模式！



主要活動將在主題季內不停輪換。