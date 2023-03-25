戰敗另有出路更新詳情！
挑戰者們，大家好！
為大家帶來下次更新（3月27日）的內容說明！
全新機制介紹
活動介面調整
無論勝負，都可以獲得獎勵！參加活動，贏取主題季代幣。所有活動都是休閒活動，可以想玩就玩，不用再擔心敗場上限囉！
主題季商店和主題季代幣
主題季商店提供各式各樣的獎勵，大家可以隨意選擇自己想要的獎勵，並用主題季代幣換取。
皇室通行券調整
全新皇室通行券，階數越多、樂趣越多！現在我們提供3種不同的皇室通行券，免費、黃金和鑽石！
問題修復及遊戲優化
各種有趣的問題在這次更新中都已被修復。
接下來讓我們詳細介紹它們吧！
活動介面調整
現在有3種不同的活動，每種活動都包含不同的遊戲模式：
主要活動
1v1活動
2v2活動
這些活動都將以主題季代幣作為獎勵。
主要活動
主要活動跟原本的特別挑戰類似，主打全新的遊戲玩法或卡牌，像各種超級部隊。
但最大的差別是，現在只要活動還沒結束，大家就可以一直參加這些挑戰，不需要再受重新或繼續參加挑戰的限制。
這對新的遊戲模式來說很讚，因為這樣大家就可以藉此嘗試新牌組，或盡情暢玩某個特別喜歡的新模式！
主要活動將在主題季內不停輪換。
1v1和2v2活動
之前在派對按鈕中的遊戲模式現在被放到活動介面中，所以大家可以期待在這裡玩到最喜愛的遊戲模式囉。
1v1和2v2活動的遊戲模式將持續輪換，輪換速度會比主要活動更快。
主題季商店和主題季代幣
為了讓大家更容易獲得自己想要的獎勵，我們決定推出主題季代幣。
在每個活動中都能獲取主題季代幣，這些代幣可以在主題季商店中使用。
主題季商店提供各種可供挑選的獎勵，例如金幣、魔法物品（包括魔法之書）、魔法外卡、戰旗和表情等。每個主題季都會有不同的獎勵。
獲取主題季代幣的方法
參加活動
皇室通行券（包含免費通行券）
商店
非常簡單！
大家每天最多可以在活動中獲取1000主題季代幣。
啟用主題季加成，可以提高每日可獲取的主題季代幣上限，最高可達7000主題季代幣！大家可以在主題季商店中找到主題季加成。
即使達到每日上限，大家仍可以繼續參加活動。
戰敗另有出路
我們希望讓戰勝和戰敗的遊戲體驗都變得更好，因此推出全新系統，讓大家都能在活動中獲得主題季代幣。
在活動的對戰結束後，可以根據以下情況獲得一定數量的主題季代幣：
摧毀的敵方皇家塔
未被摧毀的我方皇家塔
花費的聖水
主題季商店（和主題季代幣）在每個主題季都會重置，所以記得要在新主題季開始前兌換想要的獎勵唷。
更多活動介面資訊
卡牌和皇家塔等級最高皆為11級
經典挑戰依然存在！
需要繼續挑戰、重新挑戰或有敗場數限制的特別挑戰依然存在（但現在這不是體驗全新活動或遊戲模式的唯一方式）
大家只能從活動中贏得主題季代幣，無法贏得皇冠、寶箱或獲勝金幣獎勵
皇室通行券調整
皇室通行券會分成3個部分，每個部分都有各自的獎勵可以解鎖！
它們分別是免費、黃金和鑽石。
皇冠依然是在皇室通行券解鎖獎勵的主要方式，但現在大家在每場戰鬥中最多可以獲得6個皇冠。
全新更新上線，戰敗另有出路！
對戰結束時，每1座未被摧毀的皇家塔都會讓你獲得1個皇冠！
每摧毀1座敵方皇家塔，也依然會讓你獲得1個皇冠。
你讓對手毫無還手之力了嗎？那來拿更多獎勵吧！
更多獎勵階等
我們希望皇室通行券可以擁有更多的獎勵階等。這樣就能取代皇室金庫，更長的皇室通行券也能讓玩家獲取更多獎勵。
獎勵多元化
現在可以透過皇室通行券解鎖各種獎勵，從最新的皇室戰旗、經典的魔法物品到專屬的酷炫外觀，應有盡有！
皇室通行券最大的改變就是加入全新的主題季代幣，可以在主題季商店中使用，讓大家可以兌換最需要的物品，不再需要開寶箱拚運氣了。
獎勵內容
免費
普通金幣箱x1
皇冠寶箱x35
主題季代幣x2500
黃金
（包含免費通行券的獎勵）
普通魔法外卡x840
稀有魔法外卡x180
史詩魔法外卡x8
傳奇魔法外卡x5
豐厚金幣箱x10
主題季代幣x5000
皇家塔造型x1
表情x1
魔法鑰匙x6
還包含以下尊享福利：
金色名稱特效
寶箱佇列解鎖
部落禮物
不限重新或繼續參加特別挑戰活動的次數
鑽石
（包含免費通行券和黃金通行券的獎勵）
寶石x500
主題季代幣x7500
豪華金幣箱x10
巨型寶箱x2
神奇寶箱x2
皇家外卡寶箱x1
英雄卡牌x1
動畫皇室戰旗x1
包含所有黃金通行券的尊享福利。
部落禮物升級為豪華部落禮物。
問題修復及遊戲優化
✅修復在2v2對戰結束畫面發送表情時會閃退的問題
✅更新在皇室聯賽中可以重置敗場的錯誤描述
✅戰鬥結束後再發送表情現在也會被算進每日任務「使用表情！」的進度中
✅對戰平局不再使傳奇之路中的岩石階梯破裂
✅修復對戰中無法聽到對手英雄技能音效的問題
✅修復戈侖石人在其視野範圍內的路徑問題
✅修復在2v2對戰中萬箭齊發對國王塔造成2倍傷害的問題
✅優化復仇滾木和野蠻人滾桶的碰撞判定
✅重新找回消失的「X年皇室玩家紀念」徽章
✅修復「使用魔法外卡」畫面中的指示問題
✅修復未解鎖傳奇之路的玩家在部落資訊介面中顯示青銅「精英聯盟賽I」徽章的問題
✅修復啟動遊戲後打開已佇列寶箱導致閃退的問題
✅修復傳奇之路排行榜在收集獎勵後無法載入的問題
✅修復聖水加倍圖示在重播中不顯示的問題
✅增加絕世武僧面對火球和巨型雪球時的反彈判定範圍