皇室通行券

自從在2019推出後，皇室通行券一直都沒有什麼太大的改動（已經過這麼久了？），所以我們將在下一次更新中重新改造，讓它煥然一新！



每一階皇室通行券都會分成３個部分，每個部分都會有各自的獎勵可以解鎖！



它們分別是免費、專屬和超級專屬獎勵（正式名稱尚未確定）。



我們的目標是讓皇室通行券的付費玩家能獲得更物超所值的獎勵，並讓所有玩家可以在免費獎勵中獲取最新的主題季代幣。