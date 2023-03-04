2023年3月4日
Blog – Clash Royale
更新預告：皇室通行券調整
挑戰者們，大家好！
我們先前已和大家介紹接下來兩次更新大致的方向，所以這次我們將帶大家深入了解在這個月更新中即將登場的改動。
皇室通行券
自從在2019推出後，皇室通行券一直都沒有什麼太大的改動（已經過這麼久了？），所以我們將在下一次更新中重新改造，讓它煥然一新！
每一階皇室通行券都會分成３個部分，每個部分都會有各自的獎勵可以解鎖！
它們分別是免費、專屬和超級專屬獎勵（正式名稱尚未確定）。
我們的目標是讓皇室通行券的付費玩家能獲得更物超所值的獎勵，並讓所有玩家可以在免費獎勵中獲取最新的主題季代幣。
贏取更多皇冠
皇冠依然是在皇室通行券贏取獎勵的主要方式，但現在大家在每場戰鬥中最多可以獲得６個皇冠！
每座在對戰結束時，仍未被摧毀的皇家塔，都會讓你獲得１個皇冠！
每摧毀一座敵方皇家塔，也依然會讓你獲得１個皇冠。
你讓對手毫無還手之力了嗎？那來拿更多獎勵吧！
更多獎勵階等
我們希望皇室通行券可以擁有更多的獎勵階等。這樣就能取代皇室金庫，更長的皇室通行券也能讓玩家獲取更多獎勵。
獎勵多元化
現在可以透過皇室通行券解鎖各種獎勵，從最新的皇室戰旗、經典的魔法物品到專屬的酷炫外觀，應有盡有！
皇室通行券最大的改變就是加入全新的主題季代幣，可以在新推出的主題季商店中使用，讓大家可以買到最需要的物品，不再需要開寶箱拚運氣了。
在下一次更新預告中了解更多相關資訊吧！
以上內容仍在製作中，和最終版本可能會有所出入。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊