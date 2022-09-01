Clash嘉年華是為期整整一個月的Clash慶祝活動，將在《部落衝突:皇室戰爭》與《部落衝突》遊戲中提供特別的遊戲內與遊戲外活動！

讓我們用滿滿精彩的獎勵歡慶今年最盛大的Clash活動。準備好迎接遊戲內7項挑戰，去測試自己的操作技術，每項挑戰都有不同的主題！請持續留意各社群平台頁面分享的獨家內容片段，例如紀錄片、幕後花絮、每週介紹等等內容。

你是電競賽事的粉絲嗎？我們都懂！

Clash嘉年華將涵蓋《部落衝突:皇室戰爭》與《部落衝突》全球總決賽相關的所有賽程，全球總決賽將於9月23日至25日在芬蘭的赫爾辛基舉行！

隨著時間的到來，我們會即時分享觀賽等資訊，現在先讓我們專注於遊戲內的7項挑戰！