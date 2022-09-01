歡迎來到Clash嘉年華！
Clash嘉年華是為期整整一個月的Clash慶祝活動，將在《部落衝突:皇室戰爭》與《部落衝突》遊戲中提供特別的遊戲內與遊戲外活動！
讓我們用滿滿精彩的獎勵歡慶今年最盛大的Clash活動。準備好迎接遊戲內7項挑戰，去測試自己的操作技術，每項挑戰都有不同的主題！請持續留意各社群平台頁面分享的獨家內容片段，例如紀錄片、幕後花絮、每週介紹等等內容。
你是電競賽事的粉絲嗎？我們都懂！
Clash嘉年華將涵蓋《部落衝突:皇室戰爭》與《部落衝突》全球總決賽相關的所有賽程，全球總決賽將於9月23日至25日在芬蘭的赫爾辛基舉行！
隨著時間的到來，我們會即時分享觀賽等資訊，現在先讓我們專注於遊戲內的7項挑戰！
7項Clash嘉年華挑戰
在整個9月和10月初，總共有7項特別的挑戰，除了完成挑戰會獲得遊戲內獎勵(表情)外，參與挑戰的人都有機會參加相關挑戰的全球抽獎！
對，即使只嘗試一次挑戰，也能參加全球抽獎！
9月1日週四
特別挑戰1：三倍聖水挑戰
表情：完成挑戰可以獲得派對聖水戈侖表情
抽獎獎勵(1名)：
前往參加赫爾辛基全球總決賽的門票+機票+住宿費用+一位朋友同行
9月5日週一
特別挑戰2：經典皇室挑戰
表情：完成挑戰可以獲得哥布林狂歡表情
抽獎獎勵(1名)：《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊簽名的限定版金色皮卡超人雕像和iPad
9月12日週一
特別挑戰3：決鬥挑戰
表情：完成挑戰可以獲得戰爭天使自我療癒表情
9月16日週五
特別挑戰4：2v2挑戰
表情：完成挑戰可以獲得超有感擊掌表情
抽獎獎勵(1名)：獲得給自己和部落所有成員的皇室戰爭周邊禮盒
9月19日週一
特別挑戰5：禁選制挑戰
表情：完成挑戰可以獲得狂暴伐木工全視之眼表情
9月23日週五
特別挑戰6：驟死賽模式挑戰
表情：完成挑戰可以獲得野蠻人盯著你表情
抽獎獎勵(10名)：皇室戰爭賽事周邊禮盒
9月26日週一至10月2日
特別挑戰7：瘋狂聖水挑戰
表情：完成挑戰可以獲得高壓電磁塔表情
特別提醒：特別挑戰1的機票與住宿得獎者必須能夠參加9月23日至25日於芬蘭赫爾辛基舉行的全球總決賽。而任一被抽中的得獎者，將會收到遊戲內訊息（於對戰介面中間點擊社交圖示，再點擊收件匣查看），必須在收到信件的24小時內回覆相關確認資料。
如果得獎者沒有在時限內回覆，或者由於旅行限制無法前往現場等其他不符合得獎條件的限制，則會再次抽獎，直至找到符合條件的得獎者。
是時候為榮耀、獎勵與滿滿樂趣而戰了！
讓我們一起迎接精彩活動與賽事！
全球總決賽將於9月23日至25日展開，繁體中文將由胖胖與Aaron帶來解說，並分別於兩人頻道直播敬請鎖定胖胖JerrySung頻道與Nova_AaronHK頻道。