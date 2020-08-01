活動再度展開！獎勵範圍擴大！
八月到來代表CRL東方賽區秋季賽進入15天的倒數，與所有玩家相關的皇室夢幻戰隊活動再次展開！
這一次，獎勵範圍擴大並加入金幣作為獎勵，皇冠積分排名前25%的玩家均可獲獎，記得去組織你的皇室夢幻戰隊！
※西方賽區秋季賽皇室夢幻戰隊也將在不久的將來展開，敬請期待！
活動時間：
即日起至11月1日秋季賽總決賽結束。
※您必須在8月15日16點30分以前完成首次皇室夢幻戰隊陣容提交，超過該時間未提交夢幻戰隊的玩家，之後將無法重新加入皇室夢幻戰隊特別活動。把握時間，打造你的專屬夢之隊！並留意截止時間唷！
活動方法：
點擊遊戲內皇室資訊內的「電競賽事」選項。
點擊皇室夢幻戰隊選項，進入選擇選手介面。 CRL東方賽區目前共
有39名職業選手登錄
，從中
挑選4人
組成你的夢幻戰隊。
選入皇室夢幻戰隊中的選手，每在CRL秋季賽的比賽中獲得一個皇冠（包含2V2、KOH、1V1），你也將獲得同樣的皇冠積分。
Das Finale der Clash Royale-Weltmeisterschaft rückt immer näher!
Wenn du keines der Matches verpassen möchtest, laden wir dich jetzt schon herzlich ein, die beiden deutschen Caster zu entdecken, die dich während des gesamten Events begleiten werden!
這項非常考驗策略的活動，可以在每週對自己的皇室夢幻戰隊的陣容進行調整，並且不限制更換次數，隨時把你認為狀態最好的搶冠高手們換入自己的陣容中。
秋季賽將從8月15日開戰，有九週例行賽和兩週季後賽，兩個半月的賽程，記得全神貫注、及時調整！
※只有當選手被選入你的皇室夢幻戰隊時，他獲得的皇冠才會計入你的積分