這項非常考驗策略的活動，可以在每週對自己的皇室夢幻戰隊的陣容進行調整，並且不限制更換次數，隨時把你認為狀態最好的搶冠高手們換入自己的陣容中。

秋季賽將從8月15日開戰，有九週例行賽和兩週季後賽，兩個半月的賽程，記得全神貫注、及時調整！

※只有當選手被選入你的皇室夢幻戰隊時，他獲得的皇冠才會計入你的積分