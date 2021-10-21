快準備好升級！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊今年主要的目標著重在玩家的遊戲進度發展。在下次更新中，我們仍會繼續優化這方面的內容。



國王升至14級後，國王塔和公主塔的傷害與生命值將會提升，大家也可以將自己的卡牌升至更高等級！