2021年10月21日
Blog – Clash Royale
準備好...迎接...
經過了5年多的時間，推出103張卡牌及上演無數場對戰...終於等到這一天！
14級國王終於要在下次更新中登場囉！
快準備好升級！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊今年主要的目標著重在玩家的遊戲進度發展。在下次更新中，我們仍會繼續優化這方面的內容。
國王升至14級後，國王塔和公主塔的傷害與生命值將會提升，大家也可以將自己的卡牌升至更高等級！
升級加速！
我們還將降低國王和卡牌從11級升至13級的升級花費，幫助大家加速升級！
機不可失！
皇室狠惠正在火熱進行中！本次活動將幫助大家快速獲取所需的金幣！
我已經13級了，現在升級卡牌的話，經驗值會浪費嗎？
別擔心！
達到13級後，大家升級或捐贈卡牌所對應的經驗值都將儲存起來，更新上線後即可獲得這些經驗值。
也就是說，更新上線後，大家也許立刻就能將國王升至14級唷！
不錯吧！
還有更多內容嗎？
沒錯！
除了14級國王之外，下次更新中還會推出許多精彩內容，但就讓我們暫時先賣個關子！
我們會另外再和大家分享更多資訊。
國王等級算一算！
想知道在更新上線後國王能獲得多少經驗值嗎？
快來使用RoyaleAPI國王等級計算機算一算吧！
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊