親愛的挑戰者們，大家好！

我們希望透過本篇文章讓大家提前瞭解我們對於部落寶箱的最新計畫，以免在遊戲更新時讓大家過於驚訝。

從文章標題來看，大家應該猜到了，下次更新後，《部落衝突:皇室戰爭》遊戲中將移除部落寶箱。但請大家放心，部落寶箱包含的所有獎勵將透過另一項新功能繼續提供給大家。

新功能的運作方式其提供的獎勵會逐漸變得更豐富。這意味著，一開始看到的獎勵可能變少了，但只要遊戲狀態活躍、並在遊戲中有優秀的表現，大家所獲得的獎勵會比當前最高等級部落寶箱提供的獎勵更加豐厚。在新增其他新功能之前，我們傾向先仔細查看遊戲內目前的功能，確保遊戲各方面都能夠保持原本應有的良好狀態。

我們不能一昧地往遊戲中增加新內容，因為單從遊戲介面來看，這樣做會使遊戲畫面變得過於混亂，所以必要時，我們會對遊戲內容進行削減，也就是說如有需要，我們會以新穎且更好的功能來取代或優化我們移除的舊功能。

移除部落寶箱，最主要的原因是這項功能已不如最初推出時具吸引力，更因為這個功能在遊戲中已有一段時間，可能也讓大家有些“功能疲乏”感。部落寶箱推出之初，多數人都積極參與部落寶箱活動，但現在很少人會為了完成部落寶箱這個共同目標去積極對戰。

部落寶箱能幫助大家便於查看部落成員的活躍程度，也能了解誰沒有全力以赴投入其中。這點對於成功管理部落確實很重要，所以請大家放心，即使沒有部落寶箱，以後遊戲中一定還會有類似“查看活躍程度”的功能！敬請期待！

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讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊

