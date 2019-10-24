2019年10月24日
Blog – Clash Royale
為參加全明星賽的選手們挑張卡牌吧！
亞洲賽區全明星賽票選結果出爐！
各隊參與全明星賽的選手名單如下：
季賽A組
Chaos Theory - BenZer Ridel
DetonatioN Gaming - Joker
DragonX - DRX Line
KIX - Legend
PONOS - MIKANBOYA
Talon - Tocilovac
季賽B組
Bren Esports - Manong Jhipee
FAV gaming - JACK
GameWith - KK
OGN ENTUS - TNT
OP.GG SPORTS - X-Bow Master
SANDBOX GAMING - iSlaw
※參加亞洲總決賽的戰隊被票選出的選手將不會參加全明星賽，以讓選手專心於總決賽的對決。
挑戰選手與天王實力不凡，造就場場對決精采絕倫，而參賽選手在歷經排位賽和兩週的金字塔積分賽後，當前積分排名如下：
大家看完賽制，是不是正想知道Set 3的玩家投票要怎麼參加呢？
話不多說，現在就來看看怎麼參加吧！
當前金字塔，Higher、YUYA分佔前2名，Panda竄升至第3，Auk下滑至第4，5至10名分別為RAIKIJONES、Spring、Xiake、Sado、TOTO、Shaden Smuki。
全明星賽將於11月2日18:00於亞洲總決賽開打前展開！
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