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2019年10月24日
Blog – Clash Royale

為參加全明星賽的選手們挑張卡牌吧！

亞洲賽區全明星賽票選結果出爐！

各隊參與全明星賽的選手名單如下：

  • 季賽A組

    • Chaos Theory - BenZer Ridel

    • DetonatioN Gaming - Joker

    • DragonX - DRX Line

    • KIX - Legend

    • PONOS - MIKANBOYA

    • Talon - Tocilovac

  • 季賽B組

    • Bren Esports - Manong Jhipee

    • FAV gaming - JACK

    • GameWith - KK

    • OGN ENTUS - TNT

    • OP.GG SPORTS - X-Bow Master

    • SANDBOX GAMING - iSlaw

※參加亞洲總決賽的戰隊被票選出的選手將不會參加全明星賽，以讓選手專心於總決賽的對決。

挑戰選手與天王實力不凡，造就場場對決精采絕倫，而參賽選手在歷經排位賽和兩週的金字塔積分賽後，當前積分排名如下：

大家看完賽制，是不是正想知道Set 3的玩家投票要怎麼參加呢？

話不多說，現在就來看看怎麼參加吧！

當前金字塔，Higher、YUYA分佔前2名，Panda竄升至第3，Auk下滑至第4，5至10名分別為RAIKIJONES、Spring、Xiake、Sado、TOTO、Shaden Smuki。

全明星賽將於11月2日18:00於亞洲總決賽開打前展開！

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