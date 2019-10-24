亞洲賽區全明星賽票選結果出爐！

各隊參與全明星賽的選手名單如下：

季賽A組 Chaos Theory - BenZer Ridel DetonatioN Gaming - Joker DragonX - DRX Line KIX - Legend PONOS - MIKANBOYA Talon - Tocilovac



季賽B組 Bren Esports - Manong Jhipee FAV gaming - JACK GameWith - KK OGN ENTUS - TNT OP.GG SPORTS - X-Bow Master SANDBOX GAMING - iSlaw



※參加亞洲總決賽的戰隊被票選出的選手將不會參加全明星賽，以讓選手專心於總決賽的對決。