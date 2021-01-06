挑戰者們，大家好！

為了優化升級體驗，在主題季第18季上線時，我們對獎盃機制進行了一次調整，調高0至6000盃玩家戰敗後會失去的獎盃數量。經過一個主題季的執行，我們獲得大量的回饋意見，非常感謝大家！



我們將透過本文向大家再次說明上次調整的原因，以及這次的調整會如何進行。

精簡版

對於4000盃至6000盃的玩家，盃數失去比例將恢復到上次調整前的狀態。

上次調整的原因



對於4000盃以下的玩家

我們希望使低盃段玩家的升盃速度更加平緩，以使他們能有更多機會磨煉技術、升級卡牌，從而以更強的實力迎接傳奇競技場的挑戰，避免剛上傳奇就遇到強勁對手，升盃和發展舉步維艱。

對於4000盃至6000盃的玩家

我們本希望這一盃段的玩家能獲得更公平的配對、更好的升盃體驗，同時保證足夠的挑戰性。但從大家的反饋看來，我們並未能達成這一目標，同時許多中盃段玩家的遊戲體驗也受到影響。

本次調整的內容

對於4000盃以下的玩家

由於獎盃之門的存在，低盃段玩家仍然能夠穩定推進遊戲，所以我們決定保留上次對盃數失去比例的調整。

對於4000盃至6000盃的玩家

盃數失去比例將恢復到主題季第18季之前的狀態。也就是說，戰敗後會失去更少的獎盃。





這些還不是全部！

為了彌補上次調整為大家升盃帶來的影響，在主題季第20季開始時，獎盃重置幅度將從50%調整為25%。也就是說，主題季第20季開始時，大家被扣除的獎盃數更少，重置後的獎盃起點也將更高，獲得的獎勵自然也會更多！（請留意：對於獎盃數約高於6500盃的玩家，其獎盃數依然會和以前一樣重置到5800盃，即重置幅度可能高於25%）

本次調整將在1月7日星期四的維護中實裝。

感謝大家回饋意見，讓遊戲變得更好！

我們競技場見！

《皇室戰爭》遊戲團隊