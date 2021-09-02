玩家社群最新消息
挑戰者們，大家好！
想知道《皇室戰爭》團隊最近在忙什麼嗎？那就繼續往下看吧！
遊戲團隊工作進展：
《皇室戰爭》遊戲團隊正在準備一次全新的更新內容！
之前的遊戲更新偏重於幫助新手和一般玩家推進遊戲進度。
我們推出了魔法物品，增加玩家獲取金幣的途徑，並加入其他新內容，這些調整雖然能幫助新手和一般玩家推進遊戲進度，但對於高等級玩家而言卻沒有太大的幫助。
因次準備中的更新將專注為高等級玩家帶來更多內容，對於遊戲玩法的影響程度會是先前未曾見過與嘗試過的。
也因為該次更新將改變遊戲玩法，我們仍需要一些時間針對平衡性和機制面等內容進行調整，以確保為玩家帶來最棒的遊戲體驗。
我們超級期待近期將到來的更新，迫不及待想要盡快讓讓大家體驗到各項新內容。
但在該次更新到來之前，我們於本月先準備了許多超讚內容，希望讓大家在遊戲中能擁有新體驗！
全新主題季（更新預告）：
全新主題季將於9月6日開始！
本次主題季不僅有豐富的獎勵等著大家，還有全新競技場等大家來挑戰！
歡迎來到屠夫廚房！
平衡性調整：
我們進行了一些平衡性調整，讓遊戲環境產生一點變化。
這些調整將於9月6日透過系統維護實裝到遊戲中。
我們將在明天公布這些調整的具體內容，請多加留意唷。
票選派對模式：
卡等提升卡牌票選活動為玩家社群帶來許多歡樂，這次我們想請大家票選派對模式，看看大家最喜歡哪些挑戰模式！
因此本次主題季期間，每週都會有三個模式供大家票選，票選勝出的模式將加入派對循環讓玩家參與，加入派對的時間將持續七天。主題季期間各票選模式主題如下：
9月3日：經典1v1模式
9月10日：軍隊生成模式（如：如生成皇豬模式等）
9月17日：1v1爭奪模式
9月24日：2v2模式
我們非常期待看到票選結果！
不只那些！
飛斧屠夫選卡挑戰、超大牌組達陣模式、卡牌三選一以及驟死賽等模式都將輪番推出！更有精彩獎勵等大家獲取！
9月11日將展開首次全球聯賽，隨後將在9月24日迎來卡牌三選一模式全球聯賽。
商店還將推出驚喜特惠，如果你想要加快自己的遊戲進度，請千萬不要錯過唷！
想要了解更多有關《部落衝突:皇室戰爭》的即時資訊，請加入我們的官方FB粉絲頁 -部落衝突:皇室戰爭Clash Royale，並留言給我們吧！
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊