《皇室戰爭》遊戲團隊正在準備一次全新的更新內容！

之前的遊戲更新偏重於幫助新手和一般玩家推進遊戲進度。



我們推出了魔法物品，增加玩家獲取金幣的途徑，並加入其他新內容，這些調整雖然能幫助新手和一般玩家推進遊戲進度，但對於高等級玩家而言卻沒有太大的幫助。



因次準備中的更新將專注為高等級玩家帶來更多內容，對於遊戲玩法的影響程度會是先前未曾見過與嘗試過的。



也因為該次更新將改變遊戲玩法，我們仍需要一些時間針對平衡性和機制面等內容進行調整，以確保為玩家帶來最棒的遊戲體驗。



我們超級期待近期將到來的更新，迫不及待想要盡快讓讓大家體驗到各項新內容。



但在該次更新到來之前，我們於本月先準備了許多超讚內容，希望讓大家在遊戲中能擁有新體驗！

