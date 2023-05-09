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2023年5月9日
Blog – Clash Royale

皇冠與寶箱調整說明

挑戰者們，大家好！

「活動」介面調整

在6月的更新推出後，玩家將能夠透過「活動」獲得皇冠和寶箱。

大家可在活動對戰中獲得皇冠、贏得活動對戰也將獲得寶箱。

活動是指「活動」介面中的3個主要遊戲模式。

為什麼之前要取消「活動」的皇冠和寶箱？

  • 我們當初的想法是，將《部落衝突:皇室戰爭》的核心玩法：榮耀之路和傳奇之路，與比較休閒的活動區分開來，但顯然不是很理想。大家可以在

    這裡

    贏得皇冠和寶箱，也可以在

    這裡

    贏得主題季代幣！

  • 我們不希望大家在不太想參加活動的情況下，只因為它是個更好推進遊戲進度的方式，就依然把所有精力集中在它身上。

  • 我們也認為藉由將主題季代幣與皇冠區分開來，能讓全新主題季商店及貨幣的機制更簡單易懂。

為什麼現在又把它們加回去？

我們從《部落衝突:皇室戰爭》玩家社群中看到很多關於這項調整的建議，以及取消皇冠和寶箱後，對利用休閒遊戲模式來推進遊戲進度的玩家帶來什麼樣的直接影響。

再加上新的皇室通行券比以前需要更多皇冠，對喜歡活動模式的玩家來說，參加活動並不是一個能讓他們充分利用通行券的好選擇。

未來規劃

這不是永久性的解決方案，而且寶箱和皇冠的動態外觀以現在的觀點來看有點簡陋，所以這些都是我們在未來計畫要優化的部分。

我們也在考慮一些更大規模的改革（想像一下沒有寶箱佇列的世界？），但我們還沒有確定要做什麼。無論如何，這都需要時間和計畫來實現，所以在此之前，大家將在更新後按照上面說的從活動中獲得皇冠和寶箱。

讓我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊

P.S

我們沒有要移除2v2對戰！