2023年5月9日
Blog – Clash Royale
皇冠與寶箱調整說明
挑戰者們，大家好！
「活動」介面調整
在6月的更新推出後，玩家將能夠透過「活動」獲得皇冠和寶箱。
大家可在活動對戰中獲得皇冠、贏得活動對戰也將獲得寶箱。
活動是指「活動」介面中的3個主要遊戲模式。
為什麼之前要取消「活動」的皇冠和寶箱？
我們當初的想法是，將《部落衝突:皇室戰爭》的核心玩法：榮耀之路和傳奇之路，與比較休閒的活動區分開來，但顯然不是很理想。大家可以在
這裡
贏得皇冠和寶箱，也可以在
這裡
贏得主題季代幣！
我們不希望大家在不太想參加活動的情況下，只因為它是個更好推進遊戲進度的方式，就依然把所有精力集中在它身上。
我們也認為藉由將主題季代幣與皇冠區分開來，能讓全新主題季商店及貨幣的機制更簡單易懂。
為什麼現在又把它們加回去？
我們從《部落衝突:皇室戰爭》玩家社群中看到很多關於這項調整的建議，以及取消皇冠和寶箱後，對利用休閒遊戲模式來推進遊戲進度的玩家帶來什麼樣的直接影響。
再加上新的皇室通行券比以前需要更多皇冠，對喜歡活動模式的玩家來說，參加活動並不是一個能讓他們充分利用通行券的好選擇。
未來規劃
這不是永久性的解決方案，而且寶箱和皇冠的動態外觀以現在的觀點來看有點簡陋，所以這些都是我們在未來計畫要優化的部分。
我們也在考慮一些更大規模的改革（想像一下沒有寶箱佇列的世界？），但我們還沒有確定要做什麼。無論如何，這都需要時間和計畫來實現，所以在此之前，大家將在更新後按照上面說的從活動中獲得皇冠和寶箱。
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊
P.S
我們沒有要移除2v2對戰！