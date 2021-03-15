皇室戰爭今天滿五歲了！謝謝挑戰者們一路以來的支持！我們也將舉辦幾項慶祝活動，希望和大家一起同歡！現在就為大家介紹活動內容

Part 1：表情大放送

活動時間：（以下排名不分先後，依首場活動開始時間排列）

Xiake頻道

2021/3/2(二) 20:00-21:30（三場）

2020/3/5(五) 20:00-21:30（三場）

Aaron頻道

2021/3/2(二) 21:00-22:30（三場）

2021/3/3(三) 21:00-22:00（兩場）

2021/3/4(四) 21:00-22:00（兩場）

2021/3/6(六) 21:00-22:00（兩場）

阿酸頻道

2021/3/2(二) 21:30-22:30（兩場）

2021/3/7(日) 21:30-22:30（兩場）

※以上時間若創作者遇特殊狀況(如：個人狀況、遊戲維護等）將會調整時間，請留意創作者的相關社群平台與直播，了解活動最新消息！



活動說明：

創作者們將在直播時開啟千人聯賽，玩家加入指定創作者開設的千人聯賽，進行一場對戰，並在聯賽結束前都在聯賽內，就能在日後收到5周年限定的戰爭天使生日表情唷！另外，指定創作者社群平台也將不定時於個人社群平台舉辦表情抽獎活動，敬請留意創作者們的相關消息唷！

活動獎勵：

參加千人聯賽並至聯賽結束（1至1,000名）：可獲得戰爭天使生日表情

✨發獎相關通知(於3月13日新增此說明)：



※上述千人聯賽表情獎勵均已發送，由合作創作者舉辦並符合發獎標準的千人聯賽標籤如下：

Xiake頻道 #2GUUCPGR #29J0PJJ9 #2GUVGQPU #2PPJCYVQ #2L9RVCPQ #29J2VL2G



Aaron頻道 #2Q89UG9R #28VPY8Y8 #2L2J8P88 #29J8JPUG #2GV2P0LC #28VP8R2R #2GV0QPP0 #2C0928GJ #29J2U980

阿酸頻道 #2L9GG2J9 #2PPGYY9L #2Q8YPCRC #29J92JRQ



若有參加千人聯賽仍未收到表情，請先確認自己參加過的千人聯賽標籤符合上述任一標籤。確認方法如下：



點擊對戰介面右上方三條線圖示



點擊活動記錄



點擊聯賽選項



點擊參加過的千人聯賽右上方i圖示，即可查看聯賽標籤



※由於參加錯誤的千人聯賽並不符合活動規則，所以無法發送限定表情，若希望獲得限定表情，請參考以下方式：



注意事項：



若未完整參加千人聯賽，於結算前退出將導致無法獲獎。

每個玩家ID僅能獲得一次戰爭天使生日表情，請勿重複參加。

進入千人聯賽後必須至少進行一場對戰，才符合獲取表情資格。

所有活動獎勵將陸續發送，預計可能在一個月工作天內發送完畢，請耐心等候。

主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

主辦單位保留此次活動的最終決策權 。

Part 2：人氣大考驗（活動已結束）



活動時間：2021/3/3 活動頁面開啟後至2021/3/9 23:59止

活動辦法：

登入Google帳號於指定Google活動表單頁面進行投票，就有機會獲得獎勵。

>>>投票頁面傳送門<<<

活動獎勵：

開券有益獎：Suercell 10周年設計書x1（共1名）

弓喜好運獎：弓箭手公仔x1（共1名）

電力十足獎：雷電飛龍手機架x1（共1名）

哥最有型獎：哥布林公仔x1(不挑款）（共2名）

徽常厲害獎：國王表情布徽章(不挑款)x1（共15名）

溫情貼心獎：國王表情貼紙x1（共30名）

得獎名單已於3月11日公布，查看得獎名單。

注意事項：

得獎名單將於活動結束後7天內公布於粉絲團。

實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【皇室五周年 人氣大考驗】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。

每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

若玩家ID填寫錯誤將導致無法發獎，敬請留意。

主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

主辦單位保留此次活動的最終決策權 。

Part 3：填空五告讚

活動時間：2021/3/13 18:00至2021/3/15 23:59止（每天貼文截止留言時間為次日的23:59）

活動辦法：

《Step 1》活動期間，每天18:00後會公布指定影片擷取的某幾幕畫面

《Step 2》請按照畫面發揮創意，在增加的對話框中進行填空

《Step 3》填空完畢，請依活動格式留言或上傳填完對白的圖片，就能參加抽獎

《Step 4》三天都參加還有機會獲得加碼獎勵！

>>>第1天活動頁面頁面傳送門<<<

>>>第2天活動頁面頁面傳送門<<<



>>>第3天活動頁面頁面傳送門<<<



留言格式



玩家名稱：

玩家標籤：

填空內容：

活動獎勵：

有書樂5比獎：Suercell 10周年設計書x1（共3名）

好襪樂5比獎：限量版襪子x1（共3名）

5力全開獎：跳舞哥布林x1（共3名）

5告古錐獎：國王表情布徽章(不挑款)x1（共15名）

5的小確幸獎：國王表情貼紙x1（共30名）

加碼獎： 失落的皇冠精裝書x1、國王表情布徽章(不挑款)x1、國王表情貼紙x1（共1名） Suercell 10周年設計書x1、國王表情布徽章(不挑款)x1、國王表情貼紙x1（共1名） 飛龍寶寶玩偶x1、國王表情布徽章(不挑款)x1、國王表情貼紙x1（共1名）



得獎名單已於3月18日公布，查看得獎名單。



注意事項：

得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。

實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【皇室五周年 填空五告讚】寄送至

cr_fb2016@hotmail.com。

填空內容請勿抄襲他人對白。

填空內容請勿使用不雅文字或涉及違反服務條款之言論。

每人最多僅可獲獎一次。

得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至，則視同放棄得獎資格。

本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。



