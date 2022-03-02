皇室戰爭六周年！公仔、玩偶通通有！(3/8 Part 3活動更新！)
今天皇室戰爭滿六周年！感謝每一位挑戰者的支持！
除了商店有免費的表情可領取外，也將舉辦了一些慶祝活動，現在就帶你了解！
小提醒：活動將於明天起陸續展開唷！
Part 1：連線超級讚
2022/3/3(四)至2022/3/10(四) 23:59止
>>>>>活動傳送門<<<<<
【活動辦法】
《Step 1》儲存或下載活動賓果圖
《Step 2》依照自己遊戲進度連線
《Step 3》按活動格式留言並上傳連線後的賓果圖
【留言格式】
玩家名稱：
玩家標籤：
上傳圖片
【活動獎勵】
超級粉絲獎(達10條連線獎)：
閃電法師公仔x1 （共1名）
迷你皮卡公仔x1 （共2名）
無敵可愛獎(達9條連線獎)：
飛龍寶寶趴趴抱枕x1 （共3名）
樂在搖擺獎(達8條連線獎)：
哥布林跳舞公仔x1 （共5名）
熱鬧慶祝獎(達6條連獎)：
哥布林跳舞公仔x1 （共1名）
迷你奇兵盲盒x1（共2名）
禮輕情重獎(達5條連線獎)：
迷你奇兵盲盒x1 （共5名）
表情小物獎(達3條連線獎)：
國王表情布徽章(不挑款)x1（共10名）
小確幸獎：
國王表情貼紙x1（共30名）
注意事項：
得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【皇室六周年 連線超級讚】寄送至cr_fb2016@hotmail.com
每人最多僅可獲獎一次。
活動賓果圖需依照自己的遊戲進度準確連線，若作答內容與工作人員查驗結果不同，視同放棄本次參與活動資格。
騎士歡呼表情於榮耀之路達2200盃可領取，皇冠雞表情於遊戲綁定Supercell ID可領取。
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至cr_fb2016@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。
本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。
Part 2：聯賽好運來
【活動時間】
2022/3/4(五)20:00直播：
（已結束）
2022/3/4(五)21:00直播：
（已結束）
2022/3/6(日)20:00直播：
（已結束）
2022/3/6(日)21:00直播：
（已結束）
【活動辦法】
參加指定創作者的千人聯賽，達成指定名次（前3名，以及第6名、第66名、第166名、第366）就能獲得獎勵，還有機會參加抽獎。
特別說明：假設聯賽是20點開始，10分鐘內人滿開賽，若人數未滿，最晚於20點10分開賽。
【每場活動獎勵】
第1名：迷你皮卡公仔x1
第2名：飛龍寶寶趴趴抱枕x1
第3名：哥布林跳舞公仔x1
第6名：哥布林跳舞公仔x1
第66名：哥布林跳舞公仔x1
第166名：哥布林跳舞公仔x1
第366名：哥布林跳舞公仔x1
直播抽獎（由創作者決定抽取方式）：奇兵盲盒x1（共3名）
【當前得獎名單】
Xiake 第1場
第1名：Jes✨
第2名：立刻名白ʕっ•ᴥ•ʔっ
第3名：火神
第6名：虚荣帮.HoeKin
第66名：raichu
第166名：Stanley
第366名：David Wei
直播獎項：Justin Lam（YT名稱）、Music HK（YT名稱）、熊貓怪（YT名稱）
Xiake 第2場
第1名：正版_搞怪詭異
第2名：小威
第3名：皇室萬歲
第6名：會爆炸的人
第66名：Mr. Chill
第166名：Ice•peanut
第366名：請pe戴ko罩ra
直播獎項：建興曾（YT名稱）、Oscar Thomas（YT名稱）、pica 223（YT名稱）
失落客
第1名：ᴀɴɢ★ᴍᴇᴛᴀᴛʀᴏɴ⚡
第2名：GIF
第3名：⚕️ŁeG[EnÐ]⚕️
第6名：糯曼NMan
第66名：MeiFing
第166名：黃金神劍手
第366名：從缺
直播獎項：D.T.(玩家名稱)、f7c2ee>我老大熙皓(玩家名稱)、特級師傅Little JANG(玩家名稱)
Aaron
第1名：Flash_0
第2名：angus? NMT!!
第3名：1488
第6名：Albert
第66名：oldtwo
第166名：你好啊～
第366名：從缺
直播獎項：最强蜗牛(YT名稱)、寒霜(YT名稱)、SPL Tai(YT名稱)
阿酸
第1名：12345
第2名：認識的陌生人
第3名：卡啦雞腿堡
第6名：Speed & Spin
第66名：倫哥
第166名：森林海洋
第366名：小昀北鼻QAQ
直播獎項：SaSa(玩家名稱)、GAWR GURA(玩家名稱)、Hek(玩家名稱)
注意事項：
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，玩家於千人聯賽活動結束後，於3月14日23:59前
內將姓名、電話和地址、玩家名稱、玩家標籤、千人聯賽名次擷取圖（未參加千人聯賽不需提供）、YT頭像與名稱擷取圖，以信件標題：【皇室六周年 聯賽好運來】寄送至cr_fb2016@hotmail.com
每人最多僅可獲獎一次。相關遞補說明如下
：
假設A玩家於第1場千人聯賽已取得第2名，又於第2場千人聯賽取得第1名。
A玩家僅會獲得第2場第1名獎勵。第1場第2名獎勵由第3名遞補，第3名獎勵由第4名遞補，但第6名獎勵仍由第6名取得、第66名、第166名、第366名獎勵以此類推。
假設A玩家於第1場千人聯賽分別取得第1名，B玩家取得第2名、C玩家取得第3名，A玩家、B玩家、C玩家又分別於第2場千人聯賽分別取得第1名、第2名、第3名。
A玩家僅會獲得第1場第1名獎勵，B玩家會獲得第1場第2名獎勵，C玩家會獲得第1場第3名獎勵，第2場的第4名、第5名、第6名則遞補至第1名、第2名與第3名獎勵，第6名獎勵由第7名玩家遞補。但第66名獎勵仍由第66名玩家取得，第166名、第366名獎勵以此類推。
假設A玩家於第1場千人聯賽分別取得第1名，B玩家取得第2名、C玩家取得第3名，A玩家於第2場千人聯賽取得第3名，B玩家於第2場千人聯賽取得第1名，C玩家於第3場千人聯賽取得第1名。
A玩家會獲得第1場第1名獎勵，B玩家會獲得第2場第1名獎勵，C玩家會獲得第3場第1名獎勵，第1場第2名與第3名獎勵分別由第1場第4名、第5名遞補，但第6名獎勵仍由第6名取得、第66名、第166名、第366名獎勵以此列推。第2場第3名獎勵則由第2場第4名遞補，但第6名獎勵仍由第6名取得、第66名、第166名、第366名獎勵以此類推。
每場千人聯賽結束後，當天會於遊戲內周年活動文章內更新各得獎者遊戲帳號名稱或YT名稱
，由於涉及遞補，請參加千人聯賽前幾名的玩家留意文章更新的資訊，並即時回報資料。
若不同遊戲帳號但寄送資料為同一人回報兩項獎勵，則該玩家將只能獲得名次較高的一項獎勵，不另外遞補，敬請留意。
得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至cr_fb2016@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。
本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。
Part 3：皇冠大行動
詳情請見本篇文章！