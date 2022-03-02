A玩家會獲得第1場第1名獎勵，B玩家會獲得第2場第1名獎勵，C玩家會獲得第3場第1名獎勵，第1場第2名與第3名獎勵分別由第1場第4名、第5名遞補，但第6名獎勵仍由第6名取得、第66名、第166名、第366名獎勵以此列推。第2場第3名獎勵則由第2場第4名遞補，但第6名獎勵仍由第6名取得、第66名、第166名、第366名獎勵以此類推。

