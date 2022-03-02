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2022年3月2日
Blog – Clash Royale

​皇室戰爭六周年！公仔、玩偶通通有！(3/8 Part 3活動更新！)

今天皇室戰爭滿六周年！感謝每一位挑戰者的支持！

除了商店有免費的表情可領取外，也將舉辦了一些慶祝活動，現在就帶你了解！

小提醒：活動將於明天起陸續展開唷！

Part 1：連線超級讚

2022/3/3(四)至2022/3/10(四) 23:59止

>>>>>活動傳送門<<<<<

【活動辦法】

  • 《Step 1》儲存或下載活動賓果圖

  • 《Step 2》依照自己遊戲進度連線

  • 《Step 3》按活動格式留言並上傳連線後的賓果圖

【留言格式】

  • 玩家名稱：

  • 玩家標籤：

  • 上傳圖片

【活動獎勵】

  • 超級粉絲獎(達10條連線獎)：

    • 閃電法師公仔x1 （共1名）

    • 迷你皮卡公仔x1 （共2名）

  • 無敵可愛獎(達9條連線獎)：

    • 飛龍寶寶趴趴抱枕x1 （共3名）

  • 樂在搖擺獎(達8條連線獎)：

    • 哥布林跳舞公仔x1 （共5名）

  • 熱鬧慶祝獎(達6條連獎)：

    • 哥布林跳舞公仔x1 （共1名）

    • 迷你奇兵盲盒x1（共2名）

  • 禮輕情重獎(達5條連線獎)：

    • 迷你奇兵盲盒x1 （共5名）

  • 表情小物獎(達3條連線獎)：

    • 國王表情布徽章(不挑款)x1（共10名）

  • 小確幸獎：

    • 國王表情貼紙x1（共30名）

注意事項：

  • 得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。

  • 實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【皇室六周年 連線超級讚】寄送至cr_fb2016@hotmail.com

  • 每人最多僅可獲獎一次。

  • 活動賓果圖需依照自己的遊戲進度準確連線，若作答內容與工作人員查驗結果不同，視同放棄本次參與活動資格。

  • 騎士歡呼表情於榮耀之路達2200盃可領取，皇冠雞表情於遊戲綁定Supercell ID可領取。

  • 得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至cr_fb2016@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

  • 本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。

Part 2：聯賽好運來

【活動時間】

【活動辦法】

參加指定創作者的千人聯賽，達成指定名次（前3名，以及第6名、第66名、第166名、第366）就能獲得獎勵，還有機會參加抽獎。
特別說明：假設聯賽是20點開始，10分鐘內人滿開賽，若人數未滿，最晚於20點10分開賽。

【每場活動獎勵】

  • 第1名：迷你皮卡公仔x1

  • 第2名：飛龍寶寶趴趴抱枕x1

  • 第3名：哥布林跳舞公仔x1

  • 第6名：哥布林跳舞公仔x1

  • 第66名：哥布林跳舞公仔x1

  • 第166名：哥布林跳舞公仔x1

  • 第366名：哥布林跳舞公仔x1

  • 直播抽獎（由創作者決定抽取方式）：奇兵盲盒x1（共3名）

【當前得獎名單】

  • Xiake 第1場

    • 第1名：Jes✨

    • 第2名：立刻名白ʕっ•ᴥ•ʔっ

    • 第3名：火神

    • 第6名：虚荣帮.HoeKin

    • 第66名：raichu

    • 第166名：Stanley

    • 第366名：David Wei

    • 直播獎項：Justin Lam（YT名稱）、Music HK（YT名稱）、熊貓怪（YT名稱）

  • Xiake 第2場

    • 第1名：正版_搞怪詭異

    • 第2名：小威

    • 第3名：皇室萬歲

    • 第6名：會爆炸的人

    • 第66名：Mr. Chill

    • 第166名：Ice•peanut

    • 第366名：請pe戴ko罩ra

    • 直播獎項：建興曾（YT名稱）、Oscar Thomas（YT名稱）、pica 223（YT名稱）

  • 失落客

    • 第1名：ᴀɴɢ★ᴍᴇᴛᴀᴛʀᴏɴ⚡

    • 第2名：GIF

    • 第3名：⚕️ŁeG[EnÐ]⚕️

    • 第6名：糯曼NMan

    • 第66名：MeiFing

    • 第166名：黃金神劍手

    • 第366名：從缺

    • 直播獎項：D.T.(玩家名稱)、f7c2ee>我老大熙皓(玩家名稱)、特級師傅Little JANG(玩家名稱)

  • Aaron

    • 第1名：Flash_0

    • 第2名：angus? NMT!!

    • 第3名：1488

    • 第6名：Albert

    • 第66名：oldtwo

    • 第166名：你好啊～

    • 第366名：從缺

    • 直播獎項：最强蜗牛(YT名稱)、寒霜(YT名稱)、SPL Tai(YT名稱)

  • 阿酸

    • 第1名：12345

    • 第2名：認識的陌生人

    • 第3名：卡啦雞腿堡

    • 第6名：Speed & Spin

    • 第66名：倫哥

    • 第166名：森林海洋

    • 第366名：小昀北鼻QAQ

    • 直播獎項：SaSa(玩家名稱)、GAWR GURA(玩家名稱)、Hek(玩家名稱)

注意事項：

  • 實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，玩家於千人聯賽活動結束後，於3月14日23:59前

    內將姓名、電話和地址、玩家名稱、玩家標籤、千人聯賽名次擷取圖（未參加千人聯賽不需提供）、YT頭像與名稱擷取圖，以信件標題：【皇室六周年 聯賽好運來】寄送至cr_fb2016@hotmail.com

  • 每人最多僅可獲獎一次。相關遞補說明如下

    • 假設A玩家於第1場千人聯賽已取得第2名，又於第2場千人聯賽取得第1名。

      • A玩家僅會獲得第2場第1名獎勵。第1場第2名獎勵由第3名遞補，第3名獎勵由第4名遞補，但第6名獎勵仍由第6名取得、第66名、第166名、第366名獎勵以此類推。

    • 假設A玩家於第1場千人聯賽分別取得第1名，B玩家取得第2名、C玩家取得第3名，A玩家、B玩家、C玩家又分別於第2場千人聯賽分別取得第1名、第2名、第3名。

      • A玩家僅會獲得第1場第1名獎勵，B玩家會獲得第1場第2名獎勵，C玩家會獲得第1場第3名獎勵，第2場的第4名、第5名、第6名則遞補至第1名、第2名與第3名獎勵，第6名獎勵由第7名玩家遞補。但第66名獎勵仍由第66名玩家取得，第166名、第366名獎勵以此類推。

    • 假設A玩家於第1場千人聯賽分別取得第1名，B玩家取得第2名、C玩家取得第3名，A玩家於第2場千人聯賽取得第3名，B玩家於第2場千人聯賽取得第1名，C玩家於第3場千人聯賽取得第1名。

      • A玩家會獲得第1場第1名獎勵，B玩家會獲得第2場第1名獎勵，C玩家會獲得第3場第1名獎勵，第1場第2名與第3名獎勵分別由第1場第4名、第5名遞補，但第6名獎勵仍由第6名取得、第66名、第166名、第366名獎勵以此列推。第2場第3名獎勵則由第2場第4名遞補，但第6名獎勵仍由第6名取得、第66名、第166名、第366名獎勵以此類推。

  • 每場千人聯賽結束後，當天會於遊戲內周年活動文章內更新各得獎者遊戲帳號名稱或YT名稱

    ，由於涉及遞補，請參加千人聯賽前幾名的玩家留意文章更新的資訊，並即時回報資料。

  • 若不同遊戲帳號但寄送資料為同一人回報兩項獎勵，則該玩家將只能獲得名次較高的一項獎勵，不另外遞補，敬請留意。

  • 得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至cr_fb2016@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

  • 本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。

Part 3：皇冠大行動

詳情請見本篇文章