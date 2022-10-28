本月迎來了皇室戰爭重要級更新！

推出兩張新卡牌！還有多項新功能！

因此，特別舉辦兩項活動！現在一起來了解吧！

活動1：皇室新鮮事 通關贏好禮

2022/10/28(五)~2022/10/30(日)

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>>>>>活動Day 2傳送門<<<<<



>>>>>活動Day 3傳送門<<<<<



【活動辦法】

《Step 2》按照格式進行留言，就有機會獲得周邊好禮。

《Step 1》活動期間，粉絲團每天會發佈當日跟更新內容有關的指定關卡，請擷取指定的畫面，並上傳粉絲團。

【留言格式】

【活動獎勵】

從三天都有參加活動的玩家中抽出

注意事項：

主辦單位保留此次活動的最終決策權。

主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

不得使用其他人的圖片，違者將取消抽獎與得獎資格。

若玩家名稱或玩家標籤填寫錯誤將影響抽獎與得獎資格，敬請留意。

每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、玩家名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【皇室新鮮事 通關贏好禮】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。

活動2：皇室大更新 創作者同樂

2022/10/29(六)~2022/11/6(日)

《Step 2》按照創作者的影片抽獎規則，就有機會參與周邊抽獎，創作者頻道獎勵可能從一部影片抽出，也可能分散至從多部影片中抽出。

活動獎勵：

注意事項：

得獎者由創作者抽出或公布。

實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，玩家需於創作者得獎名單抽出或公布後3天內將姓名、電話和地址、玩家名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【皇室大更新 創作者同樂】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。

每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。

若玩家名稱或玩家標籤填寫錯誤將影響抽獎與得獎資格，敬請留意。

主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。