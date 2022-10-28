皇室戰爭大更新！周邊好禮等著你！(Aaron抽獎影片連結更新)
本月迎來了皇室戰爭重要級更新！
推出兩張新卡牌！還有多項新功能！
因此，特別舉辦兩項活動！現在一起來了解吧！
活動1：皇室新鮮事 通關贏好禮
2022/10/28(五)~2022/10/30(日)
>>>>>活動Day 1傳送門<<<<<
>>>>>活動Day 2傳送門<<<<<
>>>>>活動Day 3傳送門<<<<<
【活動辦法】
《Step 1》活動期間，粉絲團每天會發佈當日跟更新內容有關的指定關卡，請擷取指定的畫面，並上傳粉絲團。
《Step 2》按照格式進行留言，就有機會獲得周邊好禮。
【留言格式】
玩家名稱：
玩家標籤：
【活動獎勵】
豪華粉絲獎：Supercell周邊禮盒x1 (三天共計3名)
經典粉絲獎：皇室戰爭周邊禮盒x1 (三天共計6名)
可愛粉絲獎：奇兵盲盒x1 (三天共計6名)
加碼獎：
從三天都有參加活動的玩家中抽出
幸運粉絲獎：Supercell周邊禮盒x1 (共計1名)
活潑粉絲獎：哥布林跳舞公仔x1 (共計3名)
注意事項：
得獎名單於活動結束後14天內公布於粉絲團。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、玩家名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【皇室新鮮事 通關贏好禮】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。
每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
若玩家名稱或玩家標籤填寫錯誤將影響抽獎與得獎資格，敬請留意。
不得使用其他人的圖片，違者將取消抽獎與得獎資格。
主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
主辦單位保留此次活動的最終決策權。
活動2：皇室大更新 創作者同樂
2022/10/29(六)~2022/11/6(日)
【活動辦法】
《Step 1》活動期間，指定創作者頻道將發布與更新內容相關的抽獎影片。
《Step 2》按照創作者的影片抽獎規則，就有機會參與周邊抽獎，創作者頻道獎勵可能從一部影片抽出，也可能分散至從多部影片中抽出。
活動獎勵：
Xiake頻道獎勵
：
Supercell禮盒x1 (共計1名)
皇室戰爭周邊禮盒x1 (共計2名)
哥布林跳舞公仔x1 (共計2名)
阿酸頻道獎勵：
Supercell禮盒x1 (共計1名)
皇室戰爭周邊禮盒x1 (共計2名)
哥布林跳舞公仔x1 (共計2名)
Aaron頻道獎勵：
Supercell禮盒x1 (共計1名)
皇室戰爭周邊禮盒x1 (共計2名)
哥布林跳舞公仔x1 (共計2名)
Taoki頻道獎勵：
皇室戰爭周邊禮盒x1 (共計2名)
奇兵盲盒x1 (共計2名)
注意事項：
得獎者由創作者抽出或公布。
實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，玩家需於創作者得獎名單抽出或公布後3天內將姓名、電話和地址、玩家名稱、玩家標籤、FB名稱，以信件標題：【皇室大更新 創作者同樂】寄送至cr_fb2016@hotmail.com。
每人最多僅能獲獎一次，玩家參加並符合活動規則，可獲得抽獎資格。
若玩家名稱或玩家標籤填寫錯誤將影響抽獎與得獎資格，敬請留意。
主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
主辦單位保留此次活動的最終決策權。