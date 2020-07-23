帳號共用/共享將導致帳號封禁

任何玩家只要被發現有透過帳號共用/共享去「加快」自己的遊戲進度，其帳號就會被臨時封禁，甚至是永久封禁。

如果一個帳號曾經共用/共享給其他玩家，我們將無法保證該帳號的安全性。

對於被買賣或共用/共享的帳號，我們保留對其進行封禁的權利。