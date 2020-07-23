2020年7月23日
Blog – Clash Royale
《皇室戰爭》與遊戲公平
公平遊戲，保護帳號安全
No Tilt全球錦標賽20勝挑戰如火如荼進行中，我們希望藉此機會再次向大家強調我們的《帳號安全和遊戲公平》及《服務條款》相關內容。
在整個No Tilt全球錦標賽期間，我們會持續對遊戲帳號進行安全性檢查，以確保賽事公平公正並符合相關規定。
我們會採取什麼措施？
主動打擊在遊戲裡使用第三方程式的行為
密切關注共用/共享帳號和購買黑寶石的詐欺行為
定期檢查遊戲中的排行榜，查看是否有異常情況
檢查獲得參賽資格和報名參加賽事的玩家帳號
什麼是帳號共用/共享？
簡言之，帳號共用就是帳號主人將帳號與他人共用/共享，讓他人代替其進行遊戲。
買賣、共用/共享和贈送遊戲帳號都違反我們的《服務條款》。
任何共用/共享帳號的行為都將導致自己的帳號和其他登入過的帳號被封禁。
帳號共用/共享將導致帳號封禁
任何玩家只要被發現有透過帳號共用/共享去「加快」自己的遊戲進度，其帳號就會被臨時封禁，甚至是永久封禁。
如果一個帳號曾經共用/共享給其他玩家，我們將無法保證該帳號的安全性。
對於被買賣或共用/共享的帳號，我們保留對其進行封禁的權利。
在遊戲外購買非法寶石
有許多第三方網站向玩家售賣《皇室戰爭》中的寶石，但那些網站都不安全。
不論這些網站作任何聲明，他們都沒有得到Supercell的支持，並且他們經常透過違法行為（例如盜刷信用卡）獲取利益。
共用/共享帳號或透過詐欺購買獲取寶石將受到以下處罰：
撤銷遊戲內資源（寶石變為負數）
臨時封禁（2天 / 7天 / 31天）
永久封禁