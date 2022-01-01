立足現在！

遊戲團隊對2021年進行了回顧，我們對遊戲目前的發展方向很滿意。



現在，我們暫緩腳步，從玩家社群收集大家的意見，為以後的《皇室戰爭》更新構思想法，並期待看到大家對其中一些改變的反應。



我們也知道有些問題急待解決，例如幻影刺客和漁大師的Bug，我們正在盡力修復這些問題，但由於我們面臨一些開發問題，導致修復所花費的時間比我們預期的還要久。



總之，我們會盡快解決這些問題。