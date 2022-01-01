皇室戰爭2021年度總結
挑戰者們，大家好！
回首過去
2021年已經過去了，對《皇室戰爭》而言，無疑是非常精彩的一年！
我們收到許多玩家社群的想法和建議，並以此推出一些很棒的更新，幫助遊戲朝著我們希望的方向發展，也讓《皇室戰爭》變得更好。
簡單列舉幾項去年完成的事情：
榮耀之路長度延伸
提升國王等級的上限
降低卡牌升級的花費
增加獲得金幣的途徑
降低獲得星光點數所需達到的國王等級
新增多種寶箱類型
調整挑戰模式的玩法
新增魔法物品，幫助玩家大幅推進遊戲進度
新增卡牌稀有度——英雄
還有非常多的遊戲性優化！
這一系列更新在遊戲中推出後，我們發現《皇室戰爭》吸引許多新玩家加入和老玩家回歸，真的太棒了！感謝大家支持！
2021 CRL皇室戰爭職業聯賽也圓滿落幕，恭喜Mugi贏得全球總冠軍！
遊戲團隊對新的一年都充滿期待，希望遊戲能變得更加完善！
立足現在！
遊戲團隊對2021年進行了回顧，我們對遊戲目前的發展方向很滿意。
現在，我們暫緩腳步，從玩家社群收集大家的意見，為以後的《皇室戰爭》更新構思想法，並期待看到大家對其中一些改變的反應。
我們也知道有些問題急待解決，例如幻影刺客和漁大師的Bug，我們正在盡力修復這些問題，但由於我們面臨一些開發問題，導致修復所花費的時間比我們預期的還要久。
總之，我們會盡快解決這些問題。
展望未來！
2022年才剛剛開始，我們已經迫不及待著手開發一些全新內容，希望大家會喜歡。
我們無法透露太多細節，因為如果這些內容沒有達到預期效果，我們也不會在遊戲內推出，所以不想過早做出任何承諾，以免讓大家失望；不過，大家可以查看下方的2022遊戲內更新簡要概述。
今年，我們主要的目標包括：
增加更多推進遊戲進度的途徑以及更多可獲取的獎勵
增加更多自訂和個人專屬內容
優化目前的遊戲內容
還有許多其他內容，例如玩家社群反映的遊戲性優化，這些都是今年的更新重點。
下一次更新預計將在2022年4月推出，但我們知道大家都希望能提前了解一些內容……
我們收到大家的意見，每3個月進行一次平衡性調整確實太久了。我們決定改為每2個月進行一次平衡性調整。
調整之後，我們既可以獲得足夠的數據來做出可靠決策，遊戲團隊也可以著手開發其他內容。
我們計畫在2022年2月、4月、6月、8月、10月和12月進行平衡性調整。
感謝大家對此的建議。
新的一年才剛剛開始，我們希望收到更多大家的想法和建議！
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊