提前了解皇室狠惠

如果你不知道什麼是精英魔法外卡，請查看本篇文章了解詳情

在更新後魔法物品會發生什麼變化？

若你某個稀有度的全部卡牌都已升至14級，那就能將該稀有度的魔法物品轉換為精英魔法外卡，若該稀有度的某些卡牌還沒有升至14級，則無法轉換。

例如：

全部稀有卡牌都已升至14級 -> 就能將稀有魔法外卡和稀有卡牌之書轉換為精英魔法外卡。

除了火球，其他稀有卡牌都已升至14級 ->則不能將稀有魔法物品轉換為精英魔法外卡，需要先將火球升至14級才可以。

所以在皇室狠惠期間，最有效地推進遊戲進度，是盡量將魔法物品用完。除非你真的很想把它們存起來！

獲得精英魔法外卡的最佳方式，是獲取更多已升至14級的卡牌。獲取的14級卡牌越多，能獲得的精英魔法外卡就越多。