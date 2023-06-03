皇室狠惠來啦！
挑戰者們，大家好！
6月5日開始，所有卡牌升級金幣花費5折！這是升級卡牌收藏的最佳時機！
除了金幣花費降低外，淘金大作戰也回來了！根據你的競技場等級，最高可獲取20萬金幣。
星光點數的花費則不受影響，仍維持原有設定。
提前了解皇室狠惠
如果你不知道什麼是精英魔法外卡，請查看本篇文章了解詳情
在更新後魔法物品會發生什麼變化？
若你某個稀有度的全部卡牌都已升至14級，那就能將該稀有度的魔法物品轉換為精英魔法外卡，若該稀有度的某些卡牌還沒有升至14級，則無法轉換。
例如：
全部稀有卡牌都已升至14級 -> 就能將稀有魔法外卡和稀有卡牌之書轉換為精英魔法外卡。
除了火球，其他稀有卡牌都已升至14級 ->則不能將稀有魔法物品轉換為精英魔法外卡，需要先將火球升至14級才可以。
所以在皇室狠惠期間，最有效地推進遊戲進度，是盡量將魔法物品用完。除非你真的很想把它們存起來！
獲得精英魔法外卡的最佳方式，是獲取更多已升至14級的卡牌。獲取的14級卡牌越多，能獲得的精英魔法外卡就越多。
等一下！還不只這樣：
皇室抽獎
在6月5日至16日，獲取抽獎券參加皇室抽獎活動，就有機會贏得最大獎500萬金幣！
獲取的抽獎券越多，贏得獎品的機率就越高！每獲取1張抽獎券還會獲得1000金幣。
活動如何進行呢？
從6月5日開始，除了星期五之外，每天都可在商店中獲取皇室抽獎券，而每個星期一還能獲取2張唷！
迷你皇室抽獎
適用於6月5日至8日間獲取的抽獎券
6月9日星期五進行抽獎
獎品將會在6月12日星期一發送給玩家
請查看以下列表了解獎品資訊！
超级皇室抽獎
適用於6月5日至15日間獲取的抽獎券
6月16日星期五進行抽獎
獎品將會在6月19日星期一發送給玩家
請查看以下列表了解獎品資訊！
我們將在皇室抽獎活動中送出總計超過55億的金幣，真的是好多好多的金幣！
第一張皇室抽獎券將可在6月5日獲取！
好好享受皇室狠惠，盡情升級卡牌並為卡牌進化做好準備！