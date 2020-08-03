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2020年8月3日
Blog – Clash Royale

皇室通行券主題季第14季

什麼是皇室通行券？

皇室通行券可以解鎖專屬獎勵和持續整個主題季的尊享福利。

贏取皇冠，解鎖第14季皇室通行券各階等獎勵和皇冠寶箱！

專屬內容

以下為「主題季第14季：全面備戰」專屬內容！

  • 超級盔甲皇家塔造型

  • 弓箭手專屬表情

以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第14季中獲取！

皇室通行券獎勵包括：

  • 專屬皇家塔造型和表情

  • 40,000金幣

  • 6個皇室通行券雷電寶箱

  • 3個稀有皇室通行券雷電寶箱（必定包含稀有卡！）

  • 4個史詩皇室通行券雷電寶箱（必定包含史詩卡！）

  • 4枚換卡代幣

  • 每個寶箱最多有7次雷電換卡機會（註1）

  • 1個傳奇寶箱！（必定包含傳奇卡！）（註2）

註1：您可以使用換卡機會更換卡牌，讓您有更多機會獲得想要的卡牌。
註2：您需要在主題季開始前達到6階競技場或以上才有機會獲得傳奇寶箱。

皇室通行券尊享福利

獲取皇室通行券後，您將立即解鎖以下尊享福利：

  • 重新參加或繼續參加特別挑戰活動不限次數

  • 寶箱佇列解鎖尊享福利：選定下一個排入佇列解鎖的寶箱，它將自動開始解鎖！

  • 所有皇室通行券寶箱和皇冠寶箱都將獲得雷電換卡機會

  • 皇室通行券專屬金色玩家名稱

  • 贈送禮物給部落成員

皇室金庫

  • 全部解鎖35階等的皇室通行券獎勵後，您就可以往皇室金庫存入金幣啦！皇室金庫能讓您獲得更多金幣。

  • 每收集10個皇冠，您的皇室金庫就會存入250金幣，直到皇室金幣裝滿為止！

  • 主題季結束後，您就能領取皇室金庫中存放的所有金幣啦。

獲取皇室通行券後如何贏得獎勵？

您只需要進行對戰，贏得皇冠，就可以逐步解鎖皇室通行券獎勵。

擁有皇室通行券

  • 每贏得10個皇冠可解鎖一個階等的獎勵，每階等的獎勵包含1個皇室通行券獎勵和1個皇冠寶箱。

  • 無需等待系統逐步開放獎勵，只需贏得皇冠就能解鎖全部獎勵！

免費內容

  • 每個階等的獎勵有1個皇冠寶箱

  • 每24小時開放1個階等的獎勵，週六到週日，每24小時開放2個階等的獎勵！

每次主題季最後一階等獎勵中的皇冠寶箱將被替換為傳奇寶箱！

  • 主題季的皇冠寶箱可以累積 – 就算幾天沒空玩也不用再擔心錯過皇冠寶箱啦！

您可以在除了訓練營、友誼戰和個人聯賽之外的任何模式中獲得皇冠。

不使用皇室通行券進行遊戲

沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下獎勵：

  • 34個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）

  • 如果您在主題季開始時已達到6階競技場或以上，還可獲得1個傳奇寶箱

如何獲取皇室通行券？

  • 開啟《部落衝突:皇室戰爭》

  • 點擊遊戲主介面上方的皇室通行券按鈕或在商店裡購買

  • 購買皇室通行券

  • 恭喜 - 您已經獲取皇室通行券！盡情享受專屬獎勵吧！也祝您在主題季第14季中玩得開心！

皇室通行券的有效期僅會持續到當前主題季結束

想了解更多？

點擊此處查看關於皇室通行券的更多資訊以及常見問題！