2020年9月7日
Blog – Clash Royale

皇室通行券主題季第15季

什麼是皇室通行券？

皇室通行券可以解鎖專屬獎勵和持續整個主題季的尊享福利。

贏取皇冠，解鎖第15季皇室通行券各階等獎勵和皇冠寶箱！

專屬內容

以下為「主題季第15季：全面備戰」專屬內容！

  • 決鬥場堡壘皇家塔造型

  • 哥布林專屬表情

  • 戰船要塞皇家塔造型（

    免費

以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第15季中獲取！

皇室通行券尊享福利

獲取皇室通行券後，您將立即解鎖以下尊享福利：

  • 重新參加或繼續參加特別挑戰活動不限次數

  • 寶箱佇列解鎖尊享福利：選定下一個排入佇列解鎖的寶箱，它將自動開始解鎖！

  • 所有皇室通行券寶箱和皇冠寶箱都將獲得雷電換卡機會

  • 皇室通行券專屬金色玩家名稱

  • 贈送禮物給部落成員

沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下獎勵：

  • 34個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）

  • 如果您在主題季開始時已達到6階競技場或以上，還可獲得1個傳奇寶箱

如何獲取皇室通行券？

  • 開啟《部落衝突:皇室戰爭》

  • 點擊遊戲主介面上方的皇室通行券按鈕或在商店裡購買

  • 購買皇室通行券

  • 恭喜 - 您已經獲取皇室通行券！盡情享受專屬獎勵吧！也祝您在主題季第15季中玩得開心！

皇室通行券的有效期僅會持續到當前主題季結束

想了解更多？

點擊此處查看關於皇室通行券的更多資訊以及常見問題！