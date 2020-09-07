皇室通行券主題季第15季
什麼是皇室通行券？
皇室通行券可以解鎖專屬獎勵和持續整個主題季的尊享福利。
贏取皇冠，解鎖第15季皇室通行券各階等獎勵和皇冠寶箱！
專屬內容
以下為「主題季第15季：全面備戰」專屬內容！
決鬥場堡壘皇家塔造型
哥布林專屬表情
戰船要塞皇家塔造型（
免費
）
以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第15季中獲取！
皇室通行券尊享福利
獲取皇室通行券後，您將立即解鎖以下尊享福利：
重新參加或繼續參加特別挑戰活動不限次數
寶箱佇列解鎖尊享福利：選定下一個排入佇列解鎖的寶箱，它將自動開始解鎖！
所有皇室通行券寶箱和皇冠寶箱都將獲得雷電換卡機會
皇室通行券專屬金色玩家名稱
贈送禮物給部落成員
Como participar:
Você pode se inscrever agora para o Split 1:
1ª Qualificatória - 1 de maio, às 13h00 BRT
2ª Qualificatória - 2 de maio, às 13h00 BRT
3ª Qualificatória - 8 de maio, às 13h00 BRT
4ª Qualificatória - 9 de maio, às 13h00 BRT
Onde assistir:
Todos os jogos da fase de grupos serão disputados às segundas e terças-feiras às 21h00 e 17h00 BRT. As Qualificatórias e as finais serão disputadas nos fins de semana no mesmo horário.
Todos os jogos da competição serão transmitidos no canal da Twitch National League (ES). A transmissão em inglês será em um canal a ser determinado.
Você pode se manter atualizado com todas as notícias sobre a National League em suas redes sociais:
Twitter:
Twitch -
YouTube -
Discord -
Nos vemos na Arena,
Equipe Clash Royale Esports.
沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下獎勵：
34個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）
如果您在主題季開始時已達到6階競技場或以上，還可獲得1個傳奇寶箱
如何獲取皇室通行券？
開啟《部落衝突:皇室戰爭》
點擊遊戲主介面上方的皇室通行券按鈕或在商店裡購買
購買皇室通行券
恭喜 - 您已經獲取皇室通行券！盡情享受專屬獎勵吧！也祝您在主題季第15季中玩得開心！
皇室通行券的有效期僅會持續到當前主題季結束