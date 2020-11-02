皇室通行券主題季第17季
什麼是皇室通行券？
皇室通行券可以解鎖專屬獎勵和持續整個主題季的尊享福利。
贏取皇冠，解鎖第17季皇室通行券各階等獎勵和皇冠寶箱！
專屬內容
以下為「主題季第17季：古王祕寶」專屬內容！
幽靈寶庫皇家塔造型
超級騎士專屬表情
以上表情和造型領取後即可永久使用，但僅能在主題季第17季中獲取！
皇室通行券獎勵包括：
專屬皇家塔造型和表情
40,000金幣
6個皇室通行券雷電寶箱
3個稀有皇室通行券雷電寶箱（必定包含稀有卡！）
4個史詩皇室通行券雷電寶箱（必定包含史詩卡！）
4枚換卡代幣
每個寶箱最多有7次雷電換卡機會（註1）
1個傳奇寶箱！（必定包含傳奇卡！）（註2）
註1：您可以使用換卡機會更換卡牌，讓您有更多機會獲得想要的卡牌。
註2：您需要在主題季開始前達到6階競技場或以上才有機會獲得傳奇寶箱。
皇室通行券尊享福利
獲取皇室通行券後，您將立即解鎖以下尊享福利：
重新參加或繼續參加特別挑戰活動不限次數
寶箱佇列解鎖尊享福利：選定下一個排入佇列解鎖的寶箱，它將自動開始解鎖！
所有皇室通行券寶箱和皇冠寶箱都將獲得雷電換卡機會
皇室通行券專屬金色玩家名稱
贈送禮物給部落成員
皇室金庫
全部解鎖35階等的皇室通行券獎勵後，您就可以往皇室金庫存入金幣啦！皇室金庫能讓您獲得更多金幣。
每收集10個皇冠，您的皇室金庫就會存入250金幣，直到皇室金幣裝滿為止！
主題季結束後，您就能領取皇室金庫中存放的所有金幣啦。
獲取皇室通行券後如何贏得獎勵？
您只需要進行對戰，贏得皇冠，就可以逐步解鎖皇室通行券獎勵。
擁有皇室通行券
每贏得10個皇冠可解鎖一個階等的獎勵，每階等的獎勵包含1個皇室通行券獎勵和1個皇冠寶箱。
無需等待系統逐步開放獎勵，只需贏得皇冠就能解鎖全部獎勵！
免費內容
每個階等的獎勵有1個皇冠寶箱
每24小時開放1個階等的獎勵，週六到週日，每24小時開放2個階等的獎勵！
每次主題季最後一階等獎勵中的皇冠寶箱將被替換為傳奇寶箱！
主題季的皇冠寶箱可以累積 – 就算幾天沒空玩也不用再擔心錯過皇冠寶箱啦！
您可以在除了訓練營、友誼戰和個人聯賽之外的任何模式中獲得皇冠。
不使用皇室通行券進行遊戲
沒有皇室通行券？您依然可以獲得以下獎勵：
34個皇冠寶箱（包含寶石以及所有稀有度的卡牌）
如果您在主題季開始時已達到6階競技場或以上，還可獲得1個傳奇寶箱
如何獲取皇室通行券？
開啟《部落衝突:皇室戰爭》
點擊遊戲主介面上方的皇室通行券按鈕或在商店裡購買
購買皇室通行券
恭喜 - 您已經獲取皇室通行券！盡情享受專屬獎勵吧！也祝您在主題季第17季中玩得開心！
皇室通行券的有效期僅會持續到當前主題季結束