獲取皇室通行券後如何贏得獎勵？

您只需要進行對戰，贏得皇冠，就可以逐步解鎖皇室通行券獎勵。



擁有皇室通行券

每贏得10個皇冠可解鎖一個階等的獎勵，每階等的獎勵包含1個皇室通行券獎勵和1個皇冠寶箱。



無需等待系統逐步開放獎勵，只需贏得皇冠就能解鎖全部獎勵！



免費內容

每個階等的獎勵有1個皇冠寶箱



每24小時開放1個階等的獎勵，週六到週日，每24小時開放2個階等的獎勵！



每次主題季最後一階等獎勵中的皇冠寶箱將被替換為傳奇寶箱！

主題季的皇冠寶箱可以累積 – 就算幾天沒空玩也不用再擔心錯過皇冠寶箱啦！



您可以在除了訓練營、友誼戰和個人聯賽之外的任何模式中獲得皇冠。

