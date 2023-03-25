皇室通行券價格調整
挑戰者們，大家好！
如果大家看過最近的皇室通行券更新預告，就會知道我們將在這個月底的更新中對皇室通行券進行一些調整。
因為現在有3種不同的皇室通行券，所以我們也將對應進行價格調整。
4月3日起的價格（美元）
免費通行券：免費
黃金通行券：$5.99
鑽石通行券：$11.99
黃金通行券升級至鑽石通行券：$6.99
全新皇室通行券將在4月3日與新主題季一起推出，所以如果大家想要在更新前好好體驗現在的皇室通行券，請在這次主題季結束前好好把握唷！
為什麼要調整價格？
皇室通行券自2019年推出以來一直維持相同價格，但考慮到目前全球通貨膨脹和其他經濟形勢的變化，使得我們不得不做出這項決定。（不包括應用程式商店的強制價格調整，那個我們無法控制）。
魔法物品大幅增加皇室通行券的價值。因為某些魔法物品可以透過皇室通行券獲得，所以不是透過皇室通行券獲得的其他魔法物品（魔法之書、魔法外卡等）需要更具價值，才能保持遊戲整體的經濟平衡。
藉由調整皇室通行券的內容，我們現在能在主題季商店或一般商店以更優惠的價格，向那些沒有購買皇室通行券的玩家提供魔法物品（如魔法之書）。
免費通行券調整
免費通行券的價值和之前差不多，其中的主題季代幣還可以在主題季商店購買其他物品，為玩家創造更多價值。想要了解更多資訊，請在這裡查看主題季代幣更新預告！
獎勵內容
以下是4月3日開始的全新主題季中，我們將推出的所有通行券其全部獎勵內容！
免費通行券
普通金幣箱x1
皇冠寶箱x35
主題季代幣x2500
黃金通行券
（包含免費通行券的獎勵）
普通魔法外卡x840
稀有魔法外卡x180
史詩魔法外卡x8
傳奇魔法外卡x5
豐厚金幣箱x10
主題季代幣x5000
皇家塔造型x1
表情x1
魔法鑰匙x6
還包含以下尊享福利：
金色名稱特效
寶箱佇列解鎖
部落禮物
不限重新或繼續參加特別挑戰活動的次數
鑽石通行券
（包含免費通行券和黃金通行券的獎勵）
寶石x500
主題季代幣x7500
豪華金幣箱x10
巨型寶箱x2
神奇寶箱x2
皇家外卡寶箱x1
英雄卡牌x1
動畫皇室戰旗x1
包含所有黃金通行券的尊享福利。
部落禮物升級為豪華部落禮物。
這些調整將在4月3日實裝！
上述內容仍在製作中，可能會有所調整。