魔法物品大幅增加皇室通行券的價值。因為某些魔法物品可以透過皇室通行券獲得，所以不是透過皇室通行券獲得的其他魔法物品（魔法之書、魔法外卡等）需要更具價值，才能保持遊戲整體的經濟平衡。

藉由調整皇室通行券的內容，我們現在能在主題季商店或一般商店以更優惠的價格，向那些沒有購買皇室通行券的玩家提供魔法物品（如魔法之書）。