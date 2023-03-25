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2023年3月25日
Blog – Clash Royale

皇室通行券價格調整

挑戰者們，大家好！

如果大家看過最近的皇室通行券更新預告，就會知道我們將在這個月底的更新中對皇室通行券進行一些調整。

因為現在有3種不同的皇室通行券，所以我們也將對應進行價格調整。

4月3日起的價格（美元）

  • 免費通行券：免費

  • 黃金通行券：$5.99

  • 鑽石通行券：$11.99

  • 黃金通行券升級至鑽石通行券：$6.99

全新皇室通行券將在4月3日與新主題季一起推出，所以如果大家想要在更新前好好體驗現在的皇室通行券，請在這次主題季結束前好好把握唷！

為什麼要調整價格？

  • 皇室通行券自2019年推出以來一直維持相同價格，但考慮到目前全球通貨膨脹和其他經濟形勢的變化，使得我們不得不做出這項決定。（不包括應用程式商店的強制價格調整，那個我們無法控制）。

  • 魔法物品大幅增加皇室通行券的價值。因為某些魔法物品可以透過皇室通行券獲得，所以不是透過皇室通行券獲得的其他魔法物品（魔法之書、魔法外卡等）需要更具價值，才能保持遊戲整體的經濟平衡。
    藉由調整皇室通行券的內容，我們現在能在主題季商店或一般商店以更優惠的價格，向那些沒有購買皇室通行券的玩家提供魔法物品（如魔法之書）。

免費通行券調整

免費通行券的價值和之前差不多，其中的主題季代幣還可以在主題季商店購買其他物品，為玩家創造更多價值。想要了解更多資訊，請在這裡查看主題季代幣更新預告！

獎勵內容

以下是4月3日開始的全新主題季中，我們將推出的所有通行券其全部獎勵內容！

免費通行券

  • 普通金幣箱x1

  • 皇冠寶箱x35

  • 主題季代幣x2500

黃金通行券

（包含免費通行券的獎勵）

  • 普通魔法外卡x840

  • 稀有魔法外卡x180

  • 史詩魔法外卡x8

  • 傳奇魔法外卡x5

  • 豐厚金幣箱x10

  • 主題季代幣x5000

  • 皇家塔造型x1

  • 表情x1

  • 魔法鑰匙x6

還包含以下尊享福利：

  • 金色名稱特效

  • 寶箱佇列解鎖

  • 部落禮物

  • 不限重新或繼續參加特別挑戰活動的次數

鑽石通行券

（包含免費通行券和黃金通行券的獎勵）

  • 寶石x500

  • 主題季代幣x7500

  • 豪華金幣箱x10

  • 巨型寶箱x2

  • 神奇寶箱x2

  • 皇家外卡寶箱x1

  • 英雄卡牌x1

  • 動畫皇室戰旗x1

包含所有黃金通行券的尊享福利。

部落禮物升級豪華部落禮物

這些調整將在4月3日實裝！

上述內容仍在製作中，可能會有所調整。