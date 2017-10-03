《皇室電台》最新一集！

開發團隊的成員們和大家聊了迄今為止最勁爆的遊戲模式！

以下是本集節目的重點整理！



達陣模式

我們曾這樣設想：要是把競技場清空會變成什麼樣子？

將競技場變成一片開闊的賽場，而獲勝的條件就是讓你的部隊衝過對方的得分線！

這個模式從頭到尾就像一場激烈的拔河比賽！希望大家喜歡！

反思挑戰模式

挑戰模式有難度，許多玩家覺得12勝的目標幾乎不可能完成。於是我們開始思考：如何在不損失現有樂趣的同時，讓挑戰模式變得相對容易些。

隆重推出休閒挑戰：與普通挑戰類似，但在休閒模式中即使戰敗也不會出局！

還將推出多階段挑戰，涵蓋從休閒到專家等多個階段。難度越高，挑戰的獎勵將會越豐厚。

優化1v1模式

如何讓1v1模式更酷？答案就是：更豐厚的獎勵！

在“淘金大作戰”和“寶石大作戰”活動期間，每摧毀一座皇家塔，你都能獲得額外的戰利品！財源滾滾來！

你還會注意到，煥然一新的“免費寶箱”按鈕。

萬眾期待的任務系統終於來了！

完成每日任務，玩家將有更多機會獲得豐厚獎勵！

完成一整項完整的任務即有機會獲得一個免費的超級神奇寶箱！

調整新卡牌的推出方式

我們認為目前推出新卡牌的模式已經無法讓玩家感到新鮮了，而且很容易洩露新卡資訊。

經過最近的調整，我們掌握每次只推出一張新卡牌的技術，不需要再將多張新卡牌全部提前打包在檔案中。透過這項改變，我們希望推出新卡的節奏更加靈活，帶給玩家更多驚喜！

大家是否期待即將到來的更新呢？

完整皇室電台最新一集節目（英文），也可至我們的官方頻道收聽唷！