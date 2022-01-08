挑戰將於台北/香港時間1月8日17:00上線，持續至1月29日16:00。

對於比較活躍且經驗豐富的玩家而言，本次挑戰的持續時間可能有點長，但由於完成挑戰需贏得45場勝利，我們決定加長挑戰時間，讓每位玩家都有機會完成挑戰。



祝你在挑戰中展現百分百實力，我們競技場見！



《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊