2022年1月8日
Blog – Clash Royale
競技場挑戰來襲！
是時候來組建牌組囉！
競技場挑戰是什麼？
在競技場挑戰中，你需要使用在特定競技場及更低階競技場解鎖的卡牌，組建專屬於你的牌組。和榮耀之路很像！
具體機制為何？
你將從1階競技場開始，使用該競技場可用的卡牌組建牌組。贏得3場勝利即可解鎖下一階競技場。
前3階競技場為休閒模式！也就是說，沒有敗場上限。
從4階競技場開始，則與其他挑戰相同：首次參加挑戰免費，戰敗3場，挑戰結束！你可以花費10寶石重新參加挑戰，獲取皇室通行券後可免費重新參加挑戰。
可以獲得哪些獎勵？
5萬金幣
30寶石
200張普通魔法外卡
100張稀有魔法外卡
30張史詩魔法外卡
1張傳奇魔法外卡
3把魔法鑰匙
6枚換卡代幣
3個黃金寶箱
4個雷電寶箱
1個巨型寶箱
1個神奇寶箱
1個皇家外卡寶箱
搖滾火箭表情！
挑戰將於台北/香港時間1月8日17:00上線，持續至1月29日16:00。
對於比較活躍且經驗豐富的玩家而言，本次挑戰的持續時間可能有點長，但由於完成挑戰需贏得45場勝利，我們決定加長挑戰時間，讓每位玩家都有機會完成挑戰。
祝你在挑戰中展現百分百實力，我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊